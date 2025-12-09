Linda Caicedo marcó un golazo y selló la clasificación de Real Madrid en Champions: video

La delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo (d) controla el balón durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Wolfsburgo, este martes en el estadio Alfredo Di Stéfano. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

Linda Caicedo atraviesa un momento que empieza a definir su lugar en la historia reciente de Real Madrid y cada partido parece añadir una pieza más a una construcción de confianza y madurez competitiva. El gol que firmó en la victoria 2-0 sobre Wolfsburgo, por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League Femenina, no solo amplió la ventaja en un duelo exigente, sino que reafirmó que la colombiana está jugando al ritmo de las futbolistas que marcan diferencia en Europa.

El encuentro había tenido un punto de quiebre justo antes del descanso. La expulsión de Maëlle Lakrar obligó al Madrid a reorganizar su estructura y a competir casi una mitad completa con una jugadora menos. Aun así, lejos de retroceder, el equipo encontró en Caicedo una vía para sostener y ampliar la ventaja que había llegado temprano gracias al cabezazo de María Méndez, autora del 1-0.

Con el arranque del segundo tiempo, Linda asumió un rol más expansivo. Se movió con libertad, atacó por dentro y por fuera, y convirtió cada duelo individual en una amenaza. Sus desbordes, más que intentos aislados, fueron mecanismos constantes para desestabilizar. Allí encontró respuestas de la arquera rival, que le negó al menos un par de ocasiones claras.

El minuto 67 dejó la imagen del partido. Tras una acción ofensiva de Wolfsburgo, Caicedo aceleró en diagonal, atacó el espacio con su habitual potencia y recibió un pase profundo de Caroline Weir. Control largo, balón orientado y un amague certero que dejó a la portera expuesta. Después, la definición, suave y sin estridencias, selló el 2-0.

El triunfo aseguró el cupo de Real Madrid en la siguiente fase de la Champions. Su influencia no se limita a un gol o a una jugada; se nota en cómo el Madrid interpreta los momentos críticos, sobre todo cuando juega con inferioridad numérica.

El fin de semana, el club la reconoció por haber alcanzado 100 partidos oficiales con la camiseta blanca, un registro que llega casi tres años después de su llegada el 24 de febrero de 2023. La cifra, más que un número, constata una evolución sostenida: 26 goles, presencia constante en los planes del cuerpo técnico y participación determinante en encuentros de alta exigencia. El Madrid no solo celebró su recorrido; también destacó su regularidad, su impacto y la madurez con la que ha respondido a cada competencia.

El homenaje coincide con un momento institucional clave: Caicedo renovó su contrato hasta 2031, un movimiento que habla de la apuesta a largo plazo por una futbolista que, con apenas 20 años, ya es una pieza estructural del proyecto.

