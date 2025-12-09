Champions League hoy: vea los goles de la remontada de Barcelona y el triunfo de Liverpool

Los triunfos de Barcelona, Atlético y Liverpool marcaron una jornada que ajusta la lucha por los ocho cupos directos a octavos en Champions League. Foto: EFE - Alejandro Garcia

La jornada de este martes en la Liga de Campeones dejó movimientos clave en la parte alta del grupo único y una serie de resultados que alteran el mapa provisional de los candidatos a entrar directamente a octavos.

Barcelona remontó y respiró

El regreso del torneo al Camp Nou, más de 1.000 días después, terminó con el nombre de Jules Koundé escrito en mayúsculas. El francés, poco habituado a cargar con el peso ofensivo del Barcelona, apareció en el área como un atacante puro para firmar un doblete (50’ y 53’) que volteó un partido que había comenzado cuesta arriba.

Antes, el tanto de Ansgar Knauff (21’) había expuesto la fragilidad de un Barça que volvió a sufrir defendiendo lejos de su arco. Durante buena parte del primer tiempo, el bloqueo táctico del Eintracht mantuvo secas las ideas del equipo catalán, que acumulaba posesión sin resolución. Los tres minutos de inspiración de Koundé desataron al estadio y sostuvieron al club blaugrana en una zona de relativa tranquilidad dentro de la tabla con 10 puntos y la decimocuarta posición provisional, un alivio en medio de un grupo único que castiga cualquier desconexión. El Eintracht, por su parte, se queda en el trigésimo puesto con 4 unidades.

Atlético logró un triunfo clave en Paises Bajos

También hubo remontada en Países Bajos, donde el Atlético de Madrid mostró una versión resiliente para imponerse 3-2 en un duelo cargado de vértigo frente al PSV Eindhoven.

El gol inicial de Guus Til (10’) agitó el libreto, pero el conjunto rojiblanco encontró respuestas en cadena: Julián Álvarez (37’), David Hancko (52’) y Alexander Sørloth (56’) firmaron una ráfaga que volteó por completo el marcador. El PSV solo pudo recortar distancias con Ricardo Pepi (85’).

La victoria coloca al Atlético en el Top-8, un territorio que vale oro en esta edición porque asegura el boleto directo a octavos.

Chelsea tropezó en Italia

En Bérgamo, el duelo entre Atalanta y Chelsea dejó consecuencias significativas para ambos. El conjunto londinense, que se había adelantado en el 25’ con un gol de Joao Pedro, terminó pagando una segunda mitad en la que el protagonismo absoluto fue del belga Charles De Ketelaere, decisivo al asistir a Gianluca Scamacca (55’) y después firmar el 2-1 definitivo (83’). Para los italianos, el resultado impulsa su candidatura: 13 puntos de 18 posibles y una tercera posición provisional que los acerca al objetivo de cerrar la fase en el Top-8.

Chelsea, en cambio, cae a la posición 11 con 10 puntos, aún dentro del grupo que deberá jugar repechaje si no escala en las dos jornadas restantes. A ello se suma su mala racha reciente en la Premier League, un contexto que incrementa la presión sobre el equipo de Enzo Maresca antes de enfrentar al Pafos y al Nápoles en enero, en partidos que pueden definir su destino continental.

Inter perdió el invicto en casa contra Liverpool

El cierre del día llegó en Milán, donde el Liverpool logró un triunfo tan trabajado como valioso: 1-0 sobre el Inter en un duelo áspero, condicionado también por la ausencia de Mohamed Salah, quien no fue convocado.

El partido se destrabó en el minuto 88, cuando un penal provocado por un agarrón de Alessandro Bastoni sobre Florian Wirtz fue convertido por Dominik Szoboszlai. Ese gol tardío sostuvo a los Reds dentro del Top-8, donde terminan la jornada con 12 puntos, la misma cifra con la que se ubica el Inter en la parte alta del grupo. El calendario de ambos para enero será exigente. Inter deberá recibir a Arsenal y luego visitar al Dortmund, mientras que Liverpool viajará a Marsella y cerrará en casa frente a Qarabag.

