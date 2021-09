La Liga BetPlay, en verde y azul

Por ahora la Liga BetPlay se pinta de verde y azul. Sin brillar, Atlético Nacional es líder sólido, con el mejor arranque de los últimos años en torneos cortos. De diez juegos, el equipo que dirige Alejandro Restrepo ha ganado nueve y empatado uno. Tiene 28 puntos y una diferencia de quince goles a favor.

Como si fuera poco, se clasificó a la semifinal de la Copa, tras eliminar a Independiente Santa Fe y ahora enfrentará al Deportivo Cali.

El sábado, el equipo verdolaga ratificó su buen momento al vencer 3-1 al Júnior, en Barranquilla, por la décima fecha del torneo de primera división, con un doblete de Jonathan Álvez y un gol de Sebastián Gómez.

No tan vistoso como tiene acostumbrados a sus hinchas, el Nacional modelo 2021 es un equipo serio y práctico, contundente en ataque, aunque todavía con aspectos por mejorar en la defensa.

“Nacional ha sido valiente, propositivo. Sigue consolidando la idea, pero no por eso se mete atrás o les da a los rivales la iniciativa”, asegura Restrepo, quien hace pocos cambios estructurales y ha sabido manejar adecuadamente un plantel lleno de figuras.

“Estamos pasando por un buen momento, pero todavía falta mucho camino por recorrer, apenas estamos creando equipo y el objetivo es seguir mejorando. Este no es nuestro techo”, agregó el estratega antioqueño, de 39 años, quien tiene un rendimiento del 88 % este semestre.

Con estadísticas menos llamativas, pero igualmente buenas, está Millonarios, segundo en la tabla tras vencer 3-1 al Huila en El Campín. Los embajadores llevan siete triunfos, un empate y dos derrotas, para sumar 22 unidades y nueve goles de diferencia a favor. El equipo de Alberto Gamero, con menos alternativas que el verdolaga, le sigue apostando al trabajo colectivo más que a las individualidades.

¡Y Perlaza anotó el tercer gol azul de la noche! ⚽️⚽️⚽️💙🔥🏟 @perlaza_89 pic.twitter.com/kvBPMvmShq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2021

Con varios jóvenes promovidos desde las categorías menores, los embajadores tienen una plantilla escasa y eso podría pasarles factura más adelante, como en la final del semestre pasado ante Tolima, cuando no tuvo cómo reemplazar a algunas de sus piezas claves, ausentes por lesiones o sanciones. Por ahora, sin embargo, Gamero y compañía siguen ilusionando a su hinchada.

Realidades diferentes viven otros dos grandes del fútbol colombiano: Júnior y América. Los barranquilleros, ahora con Arturo Reyes en el banquillo, no han mejorado y están fuera del grupo de los ocho. Los rojos caleños se mantienen en la pelea, pero no gustan. Incluso, en Cali crecen las críticas a Juan Carlos Osorio, cuyas rotaciones no convencen a la afición escarlata. La derrota 3-2 ante Jaguares, en el Pascual Guerrero, dejó en la cuerda floja al estratega risaraldense.

La décima jornada de la Liga BetPlay comenzó el viernes con el triunfo 3-1 de Medellín sobre Once Caldas. Envigado y Quindío igualaron 1-1 en el Parque Estadio Sur.

Ayer Tolima y Deportivo Cali dividieron honores en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. Daniel Moreno adelantó a los pijaos y Carlos Robles igualó el marcador.

En conjunto vino tinto y oro es tercero en la tabla, con 19 puntos, y sigue con el objetivo de revalidar el título que ganó el semestre pasado. Está, además, en la semifinal de la Copa BetPlay, en la que enfrentará al Pereira en una serie de ida y vuelta.

El cuadro azucarero, ahora bajos las órdenes de Rafael Dudamel, tiene apenas diez unidades y necesita una gran remontada en lo que queda del torneo para poder meterse entre los ocho.

En el cierre de la jornada dominical, Santa Fe venció a Pasto gracias a un gol agónico de Fainer Torijano, que logró escalar a la casilla 14 y quedó con once puntos; mientras que Águilas Doradas goleó por 3-0 a Bucaramanga y llegó al puesto 12 con 13 unidades.

La décima fecha termina este lunes con los partidos Equidad vs. Pereira (6:00 p.m.) y Alianza vs. Patriotas (8:10 p.m.), ambos con transmisión por Win+.