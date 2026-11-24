La jornada tendrá como atractivo principal el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos equipos que buscarán sumar puntos en el estadio Atanasio Girardot. Además, Independiente Santa Fe recibirá a Once Caldas en Bogotá, en un partido clave para las…

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II continúan esta semana con la disputa de la segunda fecha. El grupo A tendrá dos compromisos que pueden comenzar a marcar diferencias en la lucha por el primer lugar y el cupo a la gran final del fútbol colombiano.

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Liga BetPlay 2026: hora y dónde ver los partidos de la segunda jornada del cuadrangular A

La jornada tendrá como atractivo principal el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos equipos que buscarán sumar puntos en el estadio Atanasio Girardot. Además, Independiente Santa Fe recibirá a Once Caldas en Bogotá, en un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes.

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Los cuatro equipos llegan con necesidades distintas después de sus respectivos debuts. El Poderoso comenzó con victoria, Nacional y Once Caldas repartieron puntos, mientras que el conjunto cardenal necesita recuperarse de su primera derrota.

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🦁 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝟎𝟐 🏠 vs. Once Caldas



🗓️ Miércoles, 25 de noviembre | ⏰ 18:20

🏟️ El Campín



Boletería disponible 🎟️👉🏻 https://t.co/AsgCnmeoCE



¡El camino lo seguimos construyendo 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 ♥️! pic.twitter.com/cOEOJqD5ZQ — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 24, 2026

Programación de la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2026-II

La segunda jornada del grupo A se disputará con dos encuentros en los que estarán en juego puntos importantes para la clasificación. Esta es la programación:

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

Fecha: segunda jornada de los cuadrangulares.

segunda jornada de los cuadrangulares. Hora: 6:20 p. m. (hora colombiana).

6:20 p. m. (hora colombiana). Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Nemesio Camacho El Campín, Bogotá. Dónde ver: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Fecha: segunda jornada de los cuadrangulares.

segunda jornada de los cuadrangulares. Hora: 8:30 p. m. (hora colombiana).

8:30 p. m. (hora colombiana). Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Atanasio Girardot, Medellín. Dónde ver: Win+ Fútbol y Win Play.

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El clásico lo ganamos juntos.



Ya está habilitada la boletería suelta para la segunda fecha de cuadrangulares, ante el DIM.



Demostremos en la tribuna que unidos volveremos a ser imparables.



Asegura tu lugar en https://t.co/0EvcY8Qz1E #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/yJPs09gBJb — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 24, 2026

Santa Fe busca recuperarse contra Once Caldas

Uno de los compromisos que abrirá la jornada será el de Independiente Santa Fe frente a Once Caldas. El equipo bogotano tendrá la obligación de sumar en condición de local después de comenzar su participación en los cuadrangulares con una derrota 1-0 frente a Independiente Medellín.

El conjunto cardenal necesita hacerse fuerte en El Campín para no perder terreno en la pelea por el liderato del grupo. Enfrente tendrá a un Once Caldas que viene de empatar 0-0 contra Atlético Nacional y que también buscará su primera victoria en esta fase del campeonato.

Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizan el clásico paisa

El segundo partido de la fecha será uno de los encuentros más esperados de la jornada. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en una nueva edición del clásico paisa, esta vez con puntos fundamentales para la clasificación a la final de la Liga BetPlay.

El DIM llega con ventaja después de vencer 1-0 a Santa Fe en la primera jornada. Ese resultado le permitió comenzar los cuadrangulares como líder del grupo A, por lo que intentará mantener su buen momento frente a su rival de patio.

Atlético Nacional, por su parte, buscará su primera victoria tras igualar sin goles contra Once Caldas. El conjunto verdolaga sabe que un triunfo en el clásico podría cambiar el panorama de la zona y darle un impulso importante en la lucha por el primer lugar.

Con estos dos compromisos, el cuadrangular A comenzará a tomar forma. Santa Fe, Once Caldas, Nacional y Medellín tendrán una nueva oportunidad para acercarse al objetivo de disputar la final de la Liga BetPlay 2026-II.

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