Liga BetPlay en vivo: Tolima y América, por la tercera fecha de los cuadrangulares

6:15 p.m: Comenzó el partido en Ibagué.

5:30 p.m.: Formaciones confirmadas:

Tolima: William Cuesta; Yhormar Hurtado, Marlos Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Alex Castro y Andrés Arroyo; y Kevin Pérez y Gonzalo Lencina

América: Jorge Soto; Esneyder Mena, Jean Pestaña, Brayan Medina y Marcos Mina; Franco Leys, Jorge Carrascal y Sebastián Navarro; y Felipe Gómez, Duván Vergara y Jan Lucumí.

Con el partido entre Deportes Tolima y América de Cali comienza este sábado la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

Los pijaos llegan heridos pues el miércoles cayeron en casa frente al Independiente Medellín, mientras que los escarlatas tienen viento en la camiseta tras su victoria frente al Junior, en Cali.

Después de dos jornadas en el cuadrangular A, América y Medellín suman cuatro puntos cada uno, pero el cuadro vallecaucano es líder por la ventaja deportiva que se ganó al terminar primero en la fase todos contra todos. Junior y Tolima tienen un punto.

Por eso, el equipo ibaguereño necesita una victoria en el estadio Manuel Murillo Toro. Una nueva derrota e incluso un empate lo dejarían prácticamente eliminado, pues dos de los tres compromisos que le quedan son a domicilio.

América, de la mano de Duván Vergara, pues Juan Fernando Quintero está lesionado, espera mantener el nivel y la dosis de fortuna necesarios en instancias finales. Empató en su visita a Medellín en tiempo adicional gracias a un error del arquero Washington Aguerre y luego remontó un gol de camerino del Junior para vencerlo 2-1 en el Pascual Guerrero.

“Así son las finales, se juegan con el cuchillo entre los dientes y este equipo ha demostrado carácter y jerarquía para hacerlo. Vamos apenas arrancando el cuadrangular y aunque hay cosas por corregir, estamos satisfechos”, aseguró el técnico americano, Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

Ismael Rescalvo, técnico español del Tolima, quien a propósito está sonando fuertemente para dirigir el Barcelona de Ecuador, señaló que “si algo te da el fútbol son revanchas. Tenemos una este sábado y vamos a aprovecharla”.

El partido Junior vs. Medellín se disputará el domingo, al igual que los dos duelos del cuadrangular B, Nacional vs. Santa Fe y Once Caldas vs. Millonarios.

