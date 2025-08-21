Liga BetPlay Femenina: Atlético Nacional venció a Millonarios y clasificó a semis

Atlético Nacional ha sido el mejor equipo en lo que va de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina 2025. Foto: MFC

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional consiguió este jueves una victoria crucial (1-0) sobre Millonarios, un resultado que no solo aseguró su lugar en las semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2025, sino que también dejó al equipo embajador con un pie fuera de la competición.

La jugada decisiva llegó a través de un cobro de penalti ejecutado por la defensora Laura Aguirre, que selló el triunfo para las verdolagas. Con este resultado, Nacional mantiene un puntaje perfecto de 12 puntos en cuatro partidos jugados, consolidando su buen momento.

Gracias a esta clasificación anticipada, su técnico, Jorge Barreneche, tendrá la oportunidad de rotar su plantilla en los dos partidos restantes de los cuadrangulares, permitiendo que sus principales figuras descansen de cara a la siguiente fase.

Por su parte, la situación en Millonarios se complicó aún más con la expulsión de una de sus figuras, Tatiana Ariza, durante el encuentro. Ahora, el equipo capitalino se encuentra en una posición muy comprometida: necesita ganar sus dos próximos partidos y, además, esperar que Nacional le dé una mano en la tabla.

En el otro partido del cuadrangular, América de Cali y Santa Fe se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero en un duelo que terminó en un empate sin goles (0-0). Este resultado ubicó a las escarlatas en la segunda posición con cinco unidades, mientras que las leonas quedaron un punto por debajo.

La quinta fecha de la Liga BetPlay Femenina continuará este sábado, 23 de agosto, con los encuentros del Grupo A. Orsomarso recibirá a Independiente Medellín a las 3:00 p.m., y una hora después, a las 4:00 p.m., el Deportivo Cali, el mejor equipo de la fase regular, visitará al Inter de Palmira.

