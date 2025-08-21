“El técnico que llegue debe comprometerse con ganar títulos”: Enrique Camacho

Enrique Camacho, presidente de Millonarios desde 2011. Foto: Jose Vargas Esguerra

Tras el adiós de David González en la noche de este miércoles, a raíz de la derrota ante Unión Magdalena, la dirigencia de Millonarios convocó una rueda de prensa este jueves en la que participaron su presidente Enrique Camacho, el director deportivo Ricardo Pérez y el capitán David Mackalister Silva.

Camacho, quien preside a la institución desde 2011, fue directo para describir el perfil al próximo entrenador: “Es importante que entienda que queremos ganar títulos, estamos obligados a ganar títulos. Cuando uno no gana, está en deuda. El técnico que llegue debe comprometerse con ganar partidos y con ganar títulos”.

Sin embargo, el directivo también reconoció que no tenía a un candidato definido antes de la salida de González, ya que confiaban en que el equipo se recuperaría. No obstante, al cosechar un punto de 18 posibles, su continuidad fue insostenible.

“Tenemos un presupuesto interesante para buscar un técnico de un nivel similar al de David González o mejor, esa no será una barrera. Lo más importante será encontrar la disponibilidad y la velocidad con la que pueda llegar. Queremos que llegue rápido. Que sea bueno y llegue rápido”, agregó Camacho

Para el próximo partido contra Junior, actuará como entrenador interino Carlos Giraldo, quien ha trabajado en las divisiones menores e hizo parte del cuerpo técnico de González. Estará a cargo mientras se anuncia oficialmente a un nuevo técnico en propiedad.

La prensa ya arrancó con la especulación de nombres para asumir la dirección técnica de Millonarios. Entre los más sonados están los argentinos Flavio Robatto (actualmente en Bolívar de La Paz) y Jorge Almirón (recientemente desvinculado de Colo Colo), así como el tolimense Hernán Torres, quien ya consiguió un título con el cuadro embajador en 2012.

