“El técnico que llegue debe comprometerse con ganar títulos”: Enrique Camacho

El cuadro embajador inició la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de David González, cesado por malos resultados.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025 - 09:13 p. m.
Enrique Camacho, presidente de Millonarios desde 2011.
Enrique Camacho, presidente de Millonarios desde 2011.
Foto: Jose Vargas Esguerra
Tras el adiós de David González en la noche de este miércoles, a raíz de la derrota ante Unión Magdalena, la dirigencia de Millonarios convocó una rueda de prensa este jueves en la que participaron su presidente Enrique Camacho, el director deportivo Ricardo Pérez y el capitán David Mackalister Silva.

Camacho, quien preside a la institución desde 2011, fue directo para describir el perfil al próximo entrenador: “Es importante que entienda que queremos ganar títulos, estamos obligados a ganar títulos. Cuando uno no gana, está en deuda. El técnico que llegue debe comprometerse con ganar partidos y con ganar títulos”.

Sin embargo, el directivo también reconoció que no tenía a un candidato definido antes de la salida de González, ya que confiaban en que el equipo se recuperaría. No obstante, al cosechar un punto de 18 posibles, su continuidad fue insostenible.

“Tenemos un presupuesto interesante para buscar un técnico de un nivel similar al de David González o mejor, esa no será una barrera. Lo más importante será encontrar la disponibilidad y la velocidad con la que pueda llegar. Queremos que llegue rápido. Que sea bueno y llegue rápido”, agregó Camacho

Para el próximo partido contra Junior, actuará como entrenador interino Carlos Giraldo, quien ha trabajado en las divisiones menores e hizo parte del cuerpo técnico de González. Estará a cargo mientras se anuncia oficialmente a un nuevo técnico en propiedad.

La prensa ya arrancó con la especulación de nombres para asumir la dirección técnica de Millonarios. Entre los más sonados están los argentinos Flavio Robatto (actualmente en Bolívar de La Paz) y Jorge Almirón (recientemente desvinculado de Colo Colo), así como el tolimense Hernán Torres, quien ya consiguió un título con el cuadro embajador en 2012.

Por Redacción Deportes

H. Callejas(4167)Hace 29 minutos
Para donde va el dinero? La aficion de Millonarios no para de llenar el estadio, esto esta muy raro. Sera que la SIC o la fiscalia nos pueden ayudar
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 37 minutos
Primero comprometa se con los directivos a no robar tanto e invertir más...ya dejen de traer petardos...millos merece respeto....si piensan venderlo vendandolo en los primeros lugares no en la cola...y un apunte don macallister deje de manipular los jugadores...gracias
JOSE ricardo Salomon marquez(4784)Hace 58 minutos
Le echan la culpa a Gonzales cuando la culpa es de la directiva que no compra bien ni una empanada porque les Meten pan de yuca y juran que es una empanada de carne vergueza
  • alvaro toro(46459)Hace 39 minutos
    Que comentario tan boleta
pacapiov@gmail.com Córdoba Acosta(32087)Hace 1 hora
Como aficionado de millonarios sorprende que después de desmantelar el equipo insistan en traer a un técnico del nivel del saliente. El técnico David González no es de primera categoría, es muy joven e inexperto. Millonarios es un equipo grande. Desmantelaron la nómina en todos los aspectos y ahora salen con esto.
