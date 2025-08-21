Colombia vs. República Dominicana: hora y dónde ver nuestro debut en la AmeriCup

Hansel Atencia (derecha) es uno de los referentes de la selección de Colombia en la Americup 2025. Foto: FIBA

La Selección Colombia de Baloncesto ya está en Managua (Nicaragua), donde disputará la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025. El debut será este viernes 22 de agosto ante República Dominicana (10:10 p.m.), una de las favoritas del certamen.

El quintento nacional, bajo la dirección de Tomás Díaz, viajó con una nómina de 12 jugadores encabezados por figuras de experiencia como Braian Angola, Michael Jackson y Hansel Atencia, referentes con amplia trayectoria en el baloncesto colombiano e internacional.

En Nicaragua, Angola expresó su felicidad por volver a vestir la camiseta tricolor: “Me siento muy contento por volver a estos colores y representar a mi país, algo que me llena de orgullo. Por motivo de lesiones no había podido estar desde hace dos años, pero hoy estoy feliz de regresar, con un grupo renovado, y espero dar lo mejor por Colombia”, señaló.

El entrenador Tomás Díaz, por su parte, resaltó el proceso previo y la llegada de dos hombres claves: “Después de una preparación con dos partidos de fogueo, llegamos con buen ritmo de juego. Gracias a Dios no tuvimos lesiones y se sumaron dos jugadores importantes como Atencia y Angola, que fortalecen nuestro arsenal ofensivo.

En la fase de grupos Colombia sabe que cada partido cuenta, pero en la previa los duelos contra República Dominicana y Argentina serán los que demanden un grado más de exigencia. El segundo, frente a Nicaragua, será clave también para cuadrar caja.

Calendario de Colombia en el Grupo C – AmeriCup 2025

22 de agosto : Colombia vs República Dominicana – 10:10 p.m.

24 de agosto : Colombia vs Nicaragua – 7:40 p.m.

25 de agosto: Colombia vs Argentina – 4:40 p.m.

Todos los encuentros de la selección colombiana de baloncesto en la AmeriCup 2025 estarán disponibles a través de DirecTV Sports y la plataforma de streaming DGO.

