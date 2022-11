Linda Caicedo: la responsabilidad de saber ser promesa

Linda Caicedo se quedó esta semana con el segundo lugar de los Globe Soccer Awards. / AP Foto: Instagram

El fútbol de barrio. El dominio del balón que se aprendió en los barriales, en las canchas que eran más de tierra que de pasto. La identidad del fútbol suramericano. Las gambetas, las fintas, las piruetas sorpresa para los rivales e incluso para los narradores que elevan el tono de su voz cuando ella saca bajo la manga una jugada que puede terminar en gol, pero que al menos provoca un aplauso, un halago y un respeto para las jugadoras del equipo contrario.

“Lo más sorprendente de ella, desde el punto de vista deportivo, fue su nivel técnico y la forma en la que encaraba a las rivales. Yo le dije a don Rafa que esa niña iba a ser de las mejores en Colombia”, dijo hace unos meses para este diario el Profe Tino, uno de los primeros entrenadores de Linda Caicedo, que la conoció cuando surgió el Club Villagorgona, equipo del corregimiento donde creció la futbolista de 17 años.

Escribir sobre Linda Caicedo causa asombro a medida que se va descubriendo su historia. Generalmente, hablamos de deportistas que iniciaron hace más de 10 o 20 años su carrera. Pero aquí ni una década. Del club Villagorgona pasó a Real Juanchito, escuadra en la que estuvo hasta los 10 años, luego pasó a Generaciones Palmiranas.

Al año siguiente (estamos hablando de 2016) pasó al Club Deportivo Atlas, equipo que creó Carolina Pineda. Allí los rumores de una nueva promesa del fútbol colombiano empezaron a llegar más lejos. Fue goleadora de los Torneos Nacionales de 2017 y 2018, así como del Torneo Conmebol Paraguay 2018. Y mientras Huila le daba a Colombia su primera y hasta ahora única Copa Libertadores, ya lejos de su tierra natal, Caicedo empezaba a causar que su nombre se pronunciara con curiosidad, e incluso con algo de ambición, pues en sus pies yacía una mina de oro que después se trasladaba en botines del mismo material al recibir los trofeos de máxima anotadora.

Fue goleadora también de la Liga Vallecaucana 2019 y el Torneo Nacional 2019. “Esos primeros torneos fueron difíciles, porque ella era muy chiquita y me comentaba que le hacía mucha falta su casa, su familia. Le daba nostalgia”, aseveró Jennifer Castañeda, delegada de las selecciones Valle. Tras su paso por la selección del departamento, Linda Caicedo llegó a América, dio el gran salto al fútbol profesional con apenas 14 años. Llegar allí le hizo entender el peso que requiere ser deportista de alto rendimiento y vestir las camisetas de los grandes clubes. Pero eso, hasta el sol de hoy, no ha sido impedimento para seguir demostrando osadía y liderazgo. Su corta edad no es pretexto, por el contrario, imprime una fuerza que la sigue convirtiendo en referente.

Su primer gol en la Liga Femenina fue el 14 de julio de 2019, en la primera fecha del torneo, en el que América enfrentó a Cortuluá. Desde ese entonces y hasta ahora no ha dejado de aparecer en las noticias del fin de semana o en las portadas del lunes. Tantos reflectores y reconocimientos a su corta edad generan temor, pues la fama a la corta edad puede desviar el camino. El ser humano es corruptible, y en el fútbol se requieren el acompañamiento y el seguimiento a quienes apenas empiezan para saber manejar los reflectores con disciplina y buenas actuaciones dentro de la cancha.

Salió campeona con América en 2019 y con Cali en 2021. Con el conjunto azucarero terminó por impulsar su carrera, pues por su rendimiento con el cuadro verdiblanco empezó a ser llamada a todas las categorías de la selección de Colombia.

Fue subcampeona de la Liga este año, pero a nivel internacional logró grandes reconocimientos que la tienen ad portas de jugar en los grandes clubes de Europa.

Linda Caicedo se ganó un espacio en la selección de mayores de Colombia, que quedó subcampeona de la Copa América que se jugó este año en nuestro país y que dejó a la futbolista vallecaucana como mejor jugadora del torneo. Su figuración con el combinado nacional auguró un buen rendimiento en los Mundiales Sub-20 y Sub-17, a los que la atacante clasificó con las selecciones juveniles siendo la capitana de ambos conjuntos en el primer semestre del año.

Brilló en el Mundial Sub-17. Cada tanto parece que extiende su techo. Haber sido elegida la mejor jugadora de la Copa América ya parecía suficiente mérito para una jugadora de 17 años, pero en el Mundial de la categoría fue la segunda mejor del torneo y lideró al combinado nacional a la primera final de un campeonato FIFA en toda su historia. Perdieron con España, que logró su bicampeonato, pero sentaron un precedente y reafirmaron la promesa que es el fútbol femenino para el país. “Agradecerles a todos los colombianos, hoy iba a ser diferente, les pedimos perdón por ello, pero nos vamos con la frente en alto por entregar todo y sudar la camiseta”, aseguró Caicedo luego de la final.

Será necesario preguntarle de dónde surgió tal madurez para asumir su rol con tan corta edad. Las razones para que de tanto en tanto surjan personas que empiecen a darle sentido a la palabra grandeza pueden provenir de muchos lugares, y será siempre llamativo saber qué hay detrás de alguien que rompe estereotipos, paradigmas e incluso destinos.

“Lo más importante de los procesos es creer. Yo crecí con hombres y fue un proceso hermoso que me ayudó en mi juego. El fútbol femenino y las mujeres tienen condiciones inigualables, pero necesitamos que apoyen el proceso. Es de estar ahí y de día a día fomentar esa pasión, es de creer en el proceso y apoyarnos siempre”, señaló Caicedo en el reconocimiento que le hizo el país luego del subcampeonato en el Mundial Sub-17.

