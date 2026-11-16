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¡Lista la fiesta de los ocho! Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así llegan los finalistas a la disputa por definir quiénes pelearán por la estrella de diciembre.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
James Rodríguez dio una asistencia en tiempo de descuento que le permitió a Nacional quedarse con los tres puntos.
Liga BetPlay Dimayor 2026-II | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional | James Rodróguez debutó en el cuadro verdolaga.
Foto: Jorge Londoño

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La Liga BetPlay 2026-II entró en su etapa definitiva. Los ocho clasificados ya saben cómo sera la fiesta: ya conocieron sus rivales en los cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional y América de Cali parten como principales favoritos por su rendimiento durante la fase regular y la ventaja del punto invisible, aunque el sorteo dejó dos grupos competitivos, con clásicos regionales y varios aspirantes al título.

El Grupo A quedó integrado por Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas. En el Grupo B estarán…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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