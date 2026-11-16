El Grupo A quedó integrado por Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas. En el Grupo B estarán…

La Liga BetPlay 2026-II entró en su etapa definitiva. Los ocho clasificados ya saben cómo sera la fiesta: ya conocieron sus rivales en los cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional y América de Cali parten como principales favoritos por su rendimiento durante la fase regular y la ventaja del punto invisible, aunque el sorteo dejó dos grupos competitivos, con clásicos regionales y varios aspirantes al título.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¡Lista la fiesta de los ocho! Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El Grupo A quedó integrado por Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas. En el Grupo B estarán América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios. El formato ya lo conocemos de sobra: ambos cuadrangulares tendrán seis jornadas, con partidos de ida y vuelta, y únicamente el primero de cada zona avanzará a la gran final.

Publicidad

Nacional es el principal candidato del Grupo A. El conjunto verdolaga terminó líder con 40 puntos, cinco por encima de Deportivo Cali y cuatro más que América. Además, registró una diferencia de gol de +20, la mejor del campeonato. Su regularidad y el punto invisible le permitirán comenzar con ventaja frente a sus tres rivales.

Sin embargo, Santa Fe aparece como su principal amenaza. El conjunto cardenal terminó quinto, con 34 unidades, y cuenta con argumentos para competir por el primer lugar. Medellín, sexto con 32 puntos, también representa un peligro, especialmente por los dos clásicos paisas que tendrá que disputar contra Nacional. Once Caldas, octavo con 28 puntos, llega como el menos favorecido por la tabla, pero buscará sorprender.

Lea: ¿Luis Díaz se va de Bayern Múnich? PSG estaría interesado en el colombiano

Empieza la fiesta de los ocho y así llegaron nuestros clasificados luego de la última fecha en un cierre de photo finish.🥵📸



Con🎙️@julisalazarmeza #UnaLigaConMásPasión #LigaBetPlayDimayor #fpc #futbolcolombiano pic.twitter.com/kvkganbxsb — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) November 15, 2026

El Grupo B parece todavía más equilibrado. América, segundo con 36 puntos, tiene la ventaja deportiva, aunque Deportivo Cali y Bucaramanga terminaron apenas una unidad por debajo. La cercanía entre los tres equipos refleja lo disputada que puede resultar la clasificación, mientras que Millonarios, séptimo con 30 puntos, intentará aprovechar esta nueva oportunidad para recuperar protagonismo.

América parte como favorito, pero Deportivo Cali demostró regularidad durante el semestre y Bucaramanga se mantuvo entre los primeros lugares. Millonarios, por su parte, necesitará mejorar su rendimiento para competir contra tres rivales que mostraron mayor consistencia durante la primera fase.

El fixture también tendrá incidencia. En la primera jornada, Medellín recibirá a Santa Fe y Once Caldas a Nacional, mientras que Deportivo Cali enfrentará a Millonarios y Bucaramanga a América. En la segunda fecha habrá clásicos paisa y vallecaucano, con Nacional y América como locales.

Aunque todavía no están confirmados los días ni los horarios de los encuentros, sí se conocen los cruces. Nacional y América cerrarán sus respectivos grupos como locales, una circunstancia que podría resultar determinante. Ambos son favoritos, pero tendrán que demostrarlo en una fase en la que los antecedentes dejan de garantizar resultados.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador