¿Luis Díaz se va de Bayern Múnich? PSG estaría interesado en el colombiano

El futuro de Luis Díaz en Bayern Múnich comenzó a generar rumores de cara al próximo mercado de fichajes del fútbol europeo. El extremo colombiano estaría en los planes de Paris Saint-Germain (PSG), que buscaría reforzar su ataque para enero de 2027, después de la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, aunque su nombre aparece entre las alternativas del conjunto parisino, todavía no existe una negociación confirmada para concretar su salida de Alemania.

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La información tomó fuerza después de una publicación del medio francés Foot01, que señaló al guajiro como una de las opciones que contempla el equipo dirigido por Luis Enrique para cubrir la ausencia del atacante georgiano. Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estaría varios meses fuera de las canchas, por lo que PSG analiza posibles incorporaciones para el mercado de invierno.

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🇨🇴 Luis Díaz 🤝 Christian González 🏈

¡Encuentro TOP! pic.twitter.com/oedqDf9lFu — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 14, 2026

¿PSG ya preguntó por Luis Díaz?

El supuesto interés del conjunto francés ha generado diferentes versiones en la prensa europea. De acuerdo con Foot01, el colombiano reúne las características que busca Luis Enrique para reforzar su frente de ataque: velocidad, capacidad de desborde, desequilibrio individual y facilidad para generar oportunidades de gol.

No obstante, hay una información importante que cambia el panorama de una posible transferencia. Según reportes de prensa colombiana, el entorno de Luis Díaz habría asegurado que no ha recibido ningún acercamiento formal de PSG. Por ahora, tampoco se conoce una oferta oficial entre los dos clubes ni conversaciones confirmadas para negociar su fichaje.

Por eso, aunque el nombre del atacante de Bayern aparece en el radar parisino, su salida todavía está lejos de ser una realidad. El propio futbolista tiene como prioridad completar su recuperación física y regresar a la competencia con el conjunto alemán.

¿Cuánto tendría que pagar PSG por Luis Díaz?

Otro de los aspectos que dificultaría una eventual operación es el valor del colombiano. Según Transfermarkt, su cotización de mercado ronda los 70 millones de euros. Sin embargo, esa cifra no necesariamente representa el precio que exigiría Bayern Múnich para dejarlo salir.

El club alemán tiene argumentos para negociar: Díaz llegó procedente del Liverpool en julio de 2025, en una operación que alcanzó los 70 millones de euros fijos, más cinco millones en variables, y firmó un contrato hasta junio de 2029.

Además, el extremo se convirtió en una pieza importante para Vincent Kompany. Su rendimiento ofensivo y su capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo hacen que una salida en plena temporada no sea una decisión sencilla para los bávaros.

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Gute Nachrichten für alle FC-Bayern-Fans! 😍⚽️

Luis Diaz macht weiter Fortschritte und steht wieder auf dem Trainingsplatz. 💪 pic.twitter.com/yoIBI0SmeF — Sky Sport (@SkySportDE) November 15, 2026

Los números de Luis Díaz en Bayern Múnich

Desde su llegada a Alemania, el colombiano ha respondido con goles y asistencias. Acumula 62 partidos disputados con Bayern Múnich, en los que ha marcado 31 goles y entregado 24 asistencias.

En la temporada 2025-2026 tuvo una campaña destacada en la Bundesliga, con 15 anotaciones y 17 asistencias en 32 encuentros. En la actual temporada 2026-2027, suma cuatro goles y una asistencia en seis partidos de la liga alemana.

Sin embargo, su presente también está marcado por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, sufrida durante el compromiso contra Arsenal por la Champions League. El colombiano ya retomó algunos trabajos con compañeros mientras avanza en su recuperación, aunque todavía no tiene una fecha definitiva para volver a disputar un partido oficial.

¿Luis Díaz seguirá en Bayern Múnich?

Por ahora, no hay indicios suficientes para asegurar que el colombiano abandonará Bayern Múnich en el próximo mercado de fichajes. PSG tendría interés en sus servicios, pero no se ha confirmado una oferta y desde el entorno del jugador se ha enfriado la posibilidad de un acercamiento formal.

El mercado de invierno, que abrirá en enero de 2027, será clave para conocer si el interés parisino se convierte en una negociación. Mientras tanto, Luis Díaz sigue vinculado al Bayern hasta 2029 y su prioridad está en recuperarse para volver a ser protagonista con el equipo de Vincent Kompany.

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