Lluvias en Bogotá complican logística del partido entre Tolima y Bucaramanga

Atlético Bucaramanga enfrentó este viernes un serio contratiempo logístico durante su paso por Bogotá, donde la delegación quedó retenida en el aeropuerto El Dorado por las complicaciones operativas derivadas del mal clima. El retraso alteró el plan de viaje del equipo.

El club tenía previsto llegar a Ibagué, pero las condiciones climáticas impidieron que pudiera seguir con el itinerario acordado. La situación obligó al plantel a modificar su planificación y permanecer en la ciudad mientras esperaba la reprogramación del vuelo.

Las intensas lluvias afectaron amplias zonas de Bogotá, especialmente el occidente, donde se ubica el aeropuerto El Dorado. El aguacero, acompañado de tormenta eléctrica y granizo, provocó encharcamientos, retrasos operativos y emergencias que complicaron la movilidad en la capital.

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Retraso en el vuelo hacia Ibagué. pic.twitter.com/zg48hG77nF — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 21, 2025

El duelo entre Tolima y Bucaramanga está programado para este sábado a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro. Corresponde a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II y enfrentará a dos equipos que buscan quedarse con el liderato del Grupo B.

Ambos clubes llegan con victorias en la primera jornada. Bucaramanga superó de local 1-0 a Santa Fe gracias a un gol de Luciano Pons, mientras Tolima venció por el mismo marcador a Fortaleza en condición de visitante, con anotación del delantero Adrián Parra.

Frente al retraso, Bucaramanga explicó la situación mediante un comunicado oficial. Señaló que la delegación fue trasladada a un hotel en Bogotá, donde permanece concentrada a la espera de la autorización para el nuevo vuelo, reprogramado por la aerolínea para la mañana del sábado.

“Esta situación, completamente ajena al club, impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación, condición indispensable para la adecuada preparación y el normal desarrollo de la competencia”.

El club indicó que solicitó al presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, una solución oportuna que garantice la equidad competitiva. También aseguró que adelanta gestiones para mitigar el impacto deportivo y logístico que ha generado el retraso en su desplazamiento hacia Ibagué.

