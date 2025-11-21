De 155 mil habitantes al Mundial 2026: la sorprendente hazaña de Curazao

Una selección que hace una década rondaba el puesto 150 del ranking FIFA acaba derribó todas las expectativas y convertirse en el país más pequeño en llegar a un Mundial. Foto: Oficina de Turismo de Curaçao

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pitazo que selló el empate sin goles frente a Jamaica marcó un quiebre en la historia de Curazao. En Kingston, al minuto 55 del segundo tiempo, los jugadores vestidos de azul se dejaron caer sobre el césped agotado y en shock por lo que habían conseguido. Por primera vez, la isla estaría en un Mundial.

Para cualquier país sería motivo de fiesta. Sin embargo, un territorio de apenas 444 kilómetros cuadrados y con una población de apenas 155.000 habitantes, más pequeña de Soacha por colocar un ejemplo, el impacto es aún mayor.

Curazao se convirtió en la nación más pequeña que ha asegurado un lugar en la Copa del Mundo. Hasta ahora ese puesto lo tenía Islandia, que sorprendió en Rusia 2018. La isla caribeña rompió esa marca y lo hizo con una historia que parecía imposible hace poco más de una década, cuando ocupaba el puesto 150 del ranking FIFA.

El contexto ayudó, sí, pero no explica todo. Con Estados Unidos, Canadá y México clasificados por ser anfitriones, las eliminatorias de Concacaf ofrecían un camino más abierto. Se sumaba además el aumento de cupos mundialistas.

La estrategia tuvo sus cimientos en un entrenador con trayectoria y un plantel nutrido por comunidades curaçaonses en Países Bajos, Estados Unidos y Latinoamérica. La relación histórica con la nación europea permitió convocar a jugadores que, aunque no nacieron en la isla, pueden representar al país. De hecho solo un futbolista del grupo actual, Tahith Chong, es curazoleño de nacimiento.

El otro movimiento clave fue el de Dick Advocaat. A sus 78 años, el técnico neerlandés aceptó el reto y terminó convirtiéndose en la figura que sostuvo el proyecto. Su presencia pesó en el vestuario y dio al equipo un plan reconocible. Será, además, el entrenador más veterano en dirigir en un Mundial.

Curazao venía acumulando intentos fallidos desde que compite como selección independiente. Para Brasil 2014 cayó en segunda ronda. Para Rusia 2018 sorprendió al eliminar a Cuba, pero no pudo con El Salvador. En el camino a Catar 2022 avanzó con buen paso hasta encontrar un muro llamado Panamá.

Hasta que llegó 2026. La campaña empezó en junio y fue impecable. Ocho partidos sin derrotas, siete triunfos y un cierre que exigió templanza pura en Kingston. Con el empate ante Jamaica se aseguró el boleto directo y se unió a Haití y Panamá como representantes de Concacaf en la próxima Copa del Mundo.

La clasificación no solo cambia la historia del fútbol de la isla. Cambia la forma en que Curazao se mira a sí misma. Una nación conocida por sus playas turquesas ahora tiene un logro deportivo que la coloca bajo una luz distinta. Y para muchos habitantes es una inyección de orgullo en tiempos en que las pequeñas historias suelen perderse ante la magnitud del escenario global.

La isla se ha destacado por años en el béisbol, con jugadores que han brillado en las Grandes Ligas, como: Andruw Jones, Jurickson Profar, Ozzie Albies, Jonathan Schoop y Kenley Jansen. Curazao continúa proyectándose como un semillero de talento deportivo en diferentes disciplinas. El fútbol ahora se suma a esa tradición.

Juninho Bacuna lo resumió con una sinceridad que refleja el espíritu de todo el equipo. Dijo que hace unos años ni siquiera se atrevían a imaginar este resultado. Hoy ese sueño ya no es un deseo lejano sino una realidad que viajará a Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Y que pondrá a Curazao, por primera vez, en el centro del mundo futbolero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador