Camilo Villegas organiza torneo con el fin de recaudar fondos para un hospital de Medellín

Camilo Villegas junto a su esposa María Ochoa. Son el vicepresidente y la presidente de Mia's Miracles. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El golfista colombiano Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa, traerán por primera vez a Colombia el torneo de la Fundación Mia’s Miracles. El certamen busca ampliar su presencia en el país y convocará a aficionados e invitados cercanos al cinco veces campeón del PGA Tour.

La competencia se realizará el 6 de diciembre de 2025 en el Club Campestre Llanogrande, en las afueras de Medellín. Participarán más de 120 jugadores en una jornada que pretende fortalecer la labor social que la pareja impulsa desde hace varios años.

El objetivo central es recaudar recursos para las siguientes fases del proyecto de remodelación del Hospital San Vicente Fundación. Las intervenciones contemplan áreas de oncología infantil, espacios de toma de muestras, consultorios y puestos de enfermería.

“Traer el torneo de Mia’s Miracles a Colombia es una manera de honrar a Mia y de seguir construyendo esperanza para cientos de niños y familias. Aquí nació nuestra historia y aquí queremos que nuestros esfuerzos tengan un impacto transformador”, expresó Camilo Villegas.

María Ochoa añadió: “La misión de la Fundación es llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Con este torneo esperamos unir al país en torno a un propósito que trasciende el deporte”.

Villegas, formado en Llanogrande, eligió este campo por su nivel técnico. El evento permitirá a los participantes vivir una experiencia competitiva mientras respaldan un proyecto dirigido a familias, pacientes y personal médico que enfrentan adversidades.

La iniciativa completó su cupo de jugadores. Empresas y fundaciones del sector privado también se sumaron al evento, que acompañarán durante la jornada prevista en el oriente antioqueño.

Mia’s Miracles es una fundación creada en honor a Mia Villegas, hija de Camilo Villegas y María Ochoa, quien murió en 2020 como consecuencia de un cáncer antes de cumplir los dos años de edad. Su historia motivó a sus padres a desarrollar programas de apoyo para niños y familias que sufren enfermedades oncológicas.

Villegas, de 43 años, es una figura central en la historia del golf nacional porque abrió camino en el PGA Tour, ganó torneos de élite y posicionó al país en el mapa mundial. Es el colombiano que más alto ha llegado en el escalafón mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador