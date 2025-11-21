Así fue el primer gol de Richard Ríos con la camiseta de Benfica: video

Richard Ríos celebra su primera anotación con Benfica. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Benfica avanzó este viernes a los octavos de final de la Taça de Portugal gracias a su triunfo 2-0 sobre Atlético CP. El colombiano Richard Ríos fue determinante en un compromiso que al inicio se mostró incómodo para las ‘Águilas’ ante un rival de tercera división.

Ríos se estrenó como goleador con la camiseta de su actual equipo tras cinco meses y 22 partidos oficiales. No fue titular en el Estadio do Restelo, en Lisboa, donde O Glorioso monopolizó la posesión, pero careció de claridad para romper el cero.

Por esa razón, el técnico José Mourinho optó por mover su estructura en el entretiempo e incluyó al volante colombiano, quien ingresó en reemplazo del argentino Enzo Barrenechea. El gol llegó al minuto 73, en una acción de balón parado.

El noruego Fredrik Aursnes lanzó un centro desde el sector derecho que encontró la frente del antioqueño. Ríos conectó un cabezazo firme al segundo palo ante la pasividad de la defensa rival, que no lo marcó de cerca y pagó caro su ingenuidad.

Cuatro minutos después, al 77’, Benfica amplió la cuenta desde el punto penalti. Una falta en el área derivó en el cobro que el griego Vangelis Pavlidis transformó en gol. El resultado pudo ser más amplio, pero en el último minuto el argentino Nicolás Otamendi falló desde los 12 pasos.

El gol supone un impulso importante para Ríos, que busca afianzarse en el Benfica dirigido por José Mourinho. El entrenador valora su capacidad para cumplir funciones mixtas y su despliegue físico, aspectos que serán determinantes para que el colombiano tenga continuidad.

En la tricolor, Ríos deberá competir por un cupo entre los inicialistas para acompañar a Jefferson Lerma en el doble cinco. Sus principales rivales por el puesto son Gustavo Puerta, Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla, entre otros mediocampistas que pelean por ser la primera opción de Néstor Lorenzo.

