Los datos que explican la eliminación de Santa Fe y Tolima en Copa Libertadores

En manos de Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga está la oportunidad de mejorar la pálida imagen que dejaron Deportes Tolima e Independiente Santa Fe en la ronda preliminar de la edición 2025 de la Copa Conmebol Libertadores, un torneo que en los últimos años ha dejado más fracasos que triunfos para los clubes colombianos.

Los cardenales protagonizaron el partido con menor tiempo efectivo de juego y el elenco de Ibagué estuvo entre los peores en remates al arco.

En las ediciones más recientes de la Copa, los equipos colombianos no paran de acumular decepciones y, la edición 2025 que recién comenzó, no fue la excepción. Tanto Santa Fe como Tolima fueron eliminados, prematuramente, en la fase 2, evidenciando no sólo un rendimiento futbolístico pobre, sino métricas alarmantes en ítems como el tiempo efectivo de juego, remates al arco y cantidad de ataques, entre otros.

Un análisis de los 30 juegos disputados en las tres fases previas de la Libertadores, con datos extraídos de OPTA y 365 Scores, reveló que los clubes nacionales estuvieron lejos de los estándares de competitividad del torneo, y que sus verdugos, Iquique de Chile y Melgar de Perú -ambos eliminados en la fase 3-, los superaron en aspectos fundamentales del juego.

Tiempo efectivo de juego, gran problema de los clubes colombianos

Uno de los datos más preocupantes es el tiempo efectivo de juego. De los 30 partidos analizados, el peor encuentro en esta métrica fue la ida entre Deportivo Iquique y Santa Fe, con apenas 38.45 % de tiempo real jugado.

Este número no sólo expone las constantes interrupciones y el bajo ritmo del partido, sino que evidencia la poca dinámica que expusieron colombianos y chilenos.

En este juego, los cardenales además fueron superados en remates (18 contra 13); sin embargo, los de Bogotá casi que duplicaron a su rival en el promedio de disparos al arco con 53,8 %, pero el acierto del 27,7 % le alcanzó a Iquique para ganar 2-1 un juego que estuvo detenido 104 veces.

En cifras exactas, de los 102:51 minutos jugados, al final sólo se disputaron 39:42 minutos, y este también es el dato más bajo en tiempo efectivo de juego de toda la ronda preliminar.

En una perspectiva más sencilla, el promedio de tiempo efectivo de juego en las fases 1, 2 y 3 fue del 51,73 %, y el mejor registro se dio en el duelo Boston River de Uruguay ante Bahía de Brasil, disputado en la ida de la fase 3, que alcanzó un porcentaje de 64,17 %, resultado de los 60:55 efectivos de los 94:36 minutos jugados.

Y para no desentonar con las preocupantes cifras, el partido de vuelta del Tolima, en Perú, aparece en el puesto 23 con un porcentaje de tiempo efectivo de 49,45, dato que ni siquiera alcanza el promedio de los 30 juegos; al final sólo se jugaron 47:50 minutos de 96:05. Pero en este ítem, definitivamente, lo más lamentable fue el partido que perdieron los cardenales en Chile y que fueron el abrebocas de la eliminación.

Para no ir muy lejos, los partidos en los que participaron cardenales y pijaos, escasamente rozan el top 10 de los de mejor porcentaje de tiempo efectivo de juego. El duelo de vuelta en Bogotá entre Santa Fe y Deportivo Iquique fue el décimo con un promedio de 54,31 %, mientras que Tolima vs. Melgar, partido de ida disputado en Ibagué, se ubicó en la undécima posición con 54,27 %.

Un dato menos desalentador es que estos dos juegos no aparecieron en los últimos lugares como los otros de sus llaves. La victoria de Santa Fe en El Campín ante los chilenos (54,31 %) y la confirmación de la eliminación tolimense en Perú (54,27 %) superaron el promedio de tiempo efectivo de juego de las tres rondas, que fue de 51,73 %.

Santa Fe y Tolima: baja efectividad en remates al arco

Otra métrica que condena el rendimiento de los equipos colombianos es la relación entre remates al arco y el gol. Entre los 19 clubes que disputaron las fases previas del torneo, el ítem de efectividad llegó a un promedio de 27,33 %. Deportes Tolima, lógico, tras no anotar, se quedó en el fondo de esta tabla con 0 % junto a Defensor Sporting (Uruguay). Y Santa Fe, que sumó tres tantos en la llave, terminó en el puesto 16 con 15,8 % de efectividad.

Un dato no menor en este aspecto, además, son las cifras que arrojaron sus rivales. Deportivo Iquique terminó en el sexto lugar de esta tabla con 38,5 %, mientras que Melgar fue décimo con 28,6 %; ambos jugaron una ronda más, y aunque perdieron y se quedaron por fuera de la fase de grupos de la copa, con eso les alcanzó para superar el promedio (27,33 %).

De otro lado, en cuanto a la data relacionada con remates totales vs. remates al arco, la situación no mejora para los tolimenses, pero sí pinta mejor para Santa Fe.

En este ítem, los pijaos también están en el sótano con 27 remates, pero sólo cuatro de ellos al arco, lo que los dejó con una efectividad de 14,81 %. En cambio, los de Bogotá, aparecen terceros con 19 tiros a puerta de 44 totales, para una efectividad del 43,18 %.

No obstante, al revisar los datos de los cuatro partidos de la fase 2 en los que participaron los colombianos, los números no cambian mucho. La eliminatoria entre Tolima y Melgar se ubicó entre las peores del torneo (25º y 26º), con un porcentaje de acierto al arco de 22,73 %, un número preocupante si se tiene en cuenta que solo cuatro partidos de los 30 tuvieron un rendimiento peor en este aspecto.

Para contextualizar, el promedio general de las tres fases (30 partidos) fue de 30,94 %, y esto revela que los pijaos estuvieron muy por debajo de la media en capacidad de convertir sus intentos en ocasiones de gol.

Al contrario, la llave de Santa fe con Iquique tuvo mejores cifras. El juego de vuelta en Bogotá fue sexto con 40 % de efectividad y el de ida se ubicó octavo con 38,71 %.

El partido con mayor precisión fue la vuelta de la tercera fase entre Cerro Porteño y Melgar -exrival del Tolima- con un promedio de 55 %, que dejó clasificado a la instancia de grupos a los paraguayos.

En el extremo opuesto, la ida entre los ecuatorianos El Nacional y Barcelona se convirtió en la peor exhibición ofensiva de la fase previa, con apenas 4,55 % de efectividad en los disparos.

El volumen ofensivo, un dato que engaña

La estadística de ataques generados es otro indicador de desempeño que permite analizar los resultados de Santa Fe y Tolima. En este ítem, que en el contexto de las plataformas estadísticas reseña el número total de acciones ofensivas realizadas por un equipo de avanzar hacia el área rival con la intención de generar opciones de gol, los colombianos tuvieron mejores cifras, aunque no son tan rimbombantes para calificarlas con alta nota.

Si analizamos el promedio de ataques de los 19 equipos sumando los partidos que disputaron en sus llaves, los pijaos aparecen en el cuarto puesto con un promedio y número de ataques de 248 (136/112).

Santa Fe está en el octavo lugar con 209 (80/129), pero hay que tener en cuenta que sólo disputaron dos partidos en una llave. Además, en el ranking de los duelos por equipos, Iquique vs. Santa Fe aparece en el último lugar con sólo 155 ataques.

Ahora bien, si el análisis se enfoca en los 30 juegos de las fases previas y se calcula el número de ataques de cada equipo por cada juego disputado, Tolima desciende al sexto lugar con un promedio de 124 ataques por partido, y Santa Fe baja al puesto 11 con 104,5. En este caso, el mejor ubicado es El Nacional de Ecuador, que jugó cuatro partidos y llegó a 149 ataques de promedio. Bahía (135,5), Melgar (134), Defensor Sporting (133) y Boca Juniors (133,5) completan el top 5 y superan a los pijaos.

Un respiro para Santa Fe y Tolima aparece a la hora de analizar únicamente los ataques de la ronda en la que participaron. En la fase 2 participaron 16 equipos que jugaron dos partidos, y allí Tolima tuvo el tercer mejor comportamiento con 248 ataques, superado sólo por Boca Juniors (265) y El Nacional (298). Santa Fe se quedó en el séptimo puesto con 209 y, además de los anteriores, tiene arriba a Boston River (224), Cerro Porteño (229) y Corinthians (239.)

Finalmente, aparecen otros datos que revelan la necesidad de seguir analizando, entre otras, las formas técnicas, tácticas y de intensidad del fútbol colombiano para pensar en competir con más altura en el ámbito internacional. Las cifras revelan el tiempo de veces que se detuvo el juego. En Iquique vs. Santa Fe fue 104, en Melgar vs. Tolima fue 94, lo que arrojó un promedio de 95,5 y 90 veces, respectivamente, cerca del promedio de las tres fases que terminó en 96,90.

Así las cosas, los números no dejan lugar a la subjetividad. Con estos datos sobre la mesa queda claro parte del por qué los equipos colombianos se van rápido de los torneos internacionales. El bajo rendimiento destaca en los últimos años y mientras no se mejoren las formas ofensivas y la efectividad en el último cuarto de cancha, las eliminaciones prematuras seguirán. Ahora la responsabilidad recae toda sobre Bucaramanga y Atlético Nacional, que son los llamados a sacar la cara.

Datos claves de Santa Fe y Tolima en la Libertadores 2025

Tiempo efectivo de juego

Peor partido en tiempo efectivo: Iquique vs. Santa Fe (ida) con 39:42 minutos.

Mejor partido en tiempo efectivo: Boston River vs. Bahía (ida) con 60:55 minutos.

Promedio de tiempo efectivo en la fase previa: 51:41 minutos.

Mejor ranking llave con equipo colombiano: Santa Fe vs. Dep. Iquique (ida), 10º puesto con 55:11 minutos.

Remates al arco

Promedio general de remates al arco en la fase previa: 13,21 remates.

Partido con mejor precisión: Cerro Porteño vs. Melgar (vuelta) con 55 % de efectividad.

Peor partido en remates al arco: Club Nacional vs. Barcelona (ida) con 4.55 % de efectividad.

Eliminatoria Tolima vs. Melgar: Sólo 22.73 % de remates al arco, entre las peores de la fase previa en el puesto 26.

Total de ataques

Promedio total de ataques por partido (fase previa): 196,5.

Partido con más ataques: Barcelona vs. Club Nacional (ida) con 279 ataques.

Partido con menos ataques: Iquique vs. Sante Fe (ida) con 155 ataques.

Equipos con más ataques en la fase 2:

1. El Nacional (ECU) → 298 ataques.

2. Boca Juniors → 265 ataques.

3. Deportes Tolima → 248 ataques.

4. Corinthians → 239 ataques.

5. Cerro Porteño → 229 ataques.

Santa Fe en la fase 2: 209 ataques en dos partidos

Promedio ataques en la fase 2: 190.

