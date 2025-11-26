Mario Alberto Yepes reveló detalles del partido homenaje en Cali: estas serán las figuras

El excapitán de la selección presentó los pormenores de Capitanes Legendarios, el evento que reunirá a referentes del 2014, campeones de 2001 y figuras internacionales en el Pascual Guerrero. Foto: Juan Carlos Becerra

El homenaje que prepara Mario Alberto Yepes para el 20 de diciembre en el Pascual Guerrero es un encuentro de verdaderas leyendas del fútbol colombiano, con algunas perlas internacionales. En su rueda de prensa de este martes, el excapitán de la selección de Colombia terminó de perfilar el sentido del evento: una celebración íntima con su ciudad, un reconocimiento a quienes marcaron su carrera y, sobre todo, una reverencia a los líderes que guiaron distintas etapas de la Tricolor. “No es una despedida, es un homenaje”, insistió varias veces.

El partido, bautizado como Capitanes Legendarios, reunirá a figuras de distintos ciclos de la selección y a varios nombres del fútbol mundial. Yepes explicó que la idea nació como un tributo personal, pero también como un regalo colectivo: un gesto hacia Cali, hacia los ídolos que lo acompañaron y hacia esos referentes que cargaron la banda en momentos decisivos del país futbolero. “Mi intención es hacerle un homenaje a Cali, a los últimos grandes capitanes de Colombia”, dijo, sin perder la emoción que lo acompañó durante toda la charla.

Dos equipos llenos de figuras

Yepes confirmó que uno de los equipos será la selección de Colombia del Mundial 2014, la generación que conquistó al país en Brasil. Allí estarán varios de los habituales de esa cita, con un objetivo personal del exdefensor: que Radamel Falcao —ausente en la Copa del Mundo por lesión— pueda jugar esta vez. La presencia de James Rodríguez sigue en duda, aunque el anfitrión mantiene la esperanza: “Esperando la confirmación de James”, repitió. Además, adelantó nombres ya seguros como Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero. El técnico de esa oncena será Néstor Lorenzo.

En la otra orilla estarán los “amigos”, un concepto amplio en la carrera de Yepes: compañeros de clubes, rivales respetados y referentes del continente. En ese equipo Azul aparecerán figuras como Trezeguet, Drogba, Saviola, Antonio Valencia, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, el ‘Pibe’ Valderrama y varios de los campeones de la Copa América 2001, entre ellos Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y Fabián Vargas.

Cali, el escenario que lo hizo campeón

La elección del Pascual Guerrero tampoco fue casual. Aunque Yepes es símbolo del Deportivo Cali, el homenaje necesitaba ser en un espacio que le hablara a su historia: allí salió campeón, allí disputó la Copa Libertadores y allí, además, encontró el respaldo institucional para que el evento pueda organizarse como lo imagina

La selección actual y el Mundial que viene

Yepes no evitó hablar del presente de la Tricolor. Aseguró que el equipo de Lorenzo ya superó su tramo más complejo, especialmente en la Eliminatoria, y que hoy muestra una madurez distinta: “Es una selección que ha vuelto a tener ese brillo”, afirmó. Para él, el objetivo del Mundial próximo debe ser claro: llegar a semifinales y superar lo hecho en 2014. Incluso fue más allá, recordando la ambición interna de aquella generación: “En Brasil queríamos ganar el Mundial. Esa mentalidad hay que mantenerla”.

El exdefensor valoró la renovación que se consolidó en los últimos años, con jugadores como Jhon Lucumí, Ricardo Ríos y Jhon Arias, a quienes ve ya plenamente adaptados al funcionamiento del equipo. Y cerró proyectando lo que viene: el sorteo del 5 de diciembre, el reto de competir con la misma ambición de siempre y el deseo de que todas las selecciones del país —masculinas, femeninas y juveniles— sigan pensando en títulos.

