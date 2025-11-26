EN VIVO: Arsenal y Bayern Múnich empatan 0-0 en Champions League

El duelo enfrenta en Londres a los líderes de la clasificación general de la Liga de Campeones. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Arsenal y Bayern se encuentran este miércoles a las 3:00 p.m. en un choque que, más que una simple quinta fecha de fase liga, aparece como un examen de fondo para dos proyectos que han arrancado la Champions con un tranco demoledor. Ambos llegan con campañas perfectas.

Siga aquí el minuto a minuto de Arsenal vs. Bayern Múnich

05’ ⏱️ ARS🔴⚪️ 0 – 0 BAY ⚫️⚪️: Arsenal presiona y busca a través de la pelota quieta, una de sus armas principales. Bayern intenta proponer desde la posesión.

01’ ⏱️ ARS🔴⚪️ 0 – 0 BAY ⚫️⚪️: Ya rueda el balón en el Emirates Stadium de Londres.

La ausencia del colombiano, la primera en lo que va de la temporada, se debe a una suspensión que surgió tras una infracción sobre Achraf Hakimi. El extremo era parte de un grupo selecto de Vincent Kompany con todos los minutos disputados hasta la fecha.

El conjunto de Mikel Arteta ha construido su reputación europea en una mezcla de rigor y contundencia. Su defensa, liderada por William Saliba durante este tramo de la temporada, consolidó un muro que no recibió goles en los primeros compromisos y que se complementó con una eficacia quirúrgica en las jugadas de balón detenido. Sin embargo, el panorama cambió con el golpe más duro del parón internacional: la lesión de Gabriel Magalhães, un pilar que no volverá hasta 2026. A eso se suma un ataque disminuido por las bajas simultáneas de Ødegaard, Martinelli, Havertz y el recién llegado Gyökeres, un rompecabezas que obligó a Arteta a improvisar con Mikel Merino como falso 9. Los londinenses han encontrado goles recientemente por vías más naturales —Trossard y Saka reactivaron la chispa en Premier—, pero la merma en piezas ofensivas hace que esta cita llegue en un momento delicado.

Bayern viaja a Londres con otra lectura, igual de exigente. El equipo de Vincent Kompany venía marcando un ritmo histórico con 16 victorias consecutivas, un inicio que combinó un poderío ofensivo desbordado —con Harry Kane como referencia— y una confianza que se notaba en cada transición. Pero la racha se quebró frente a Union Berlin, señal de alerta previa a la fecha FIFA, y el reciente sufrimiento contra Freiburg, que llegó a ponerse 2-0 arriba, dejó al desnudo una defensa vulnerable. La respuesta bávara fue contundente (6-2), pero el sobresalto sirve para entender que no todo rueda tan libre como sugerían los números iniciales.

A esa fluctuación se suma la ausencia forzosa de Luis Díaz, expulsado frente al PSG tras firmar un doblete que lo había convertido en protagonista absoluto del partido. Su sanción abre un interrogante importante: quién toma su rol en un juego de esta magnitud. Kompany deberá decidir si apuesta por la jerarquía conocida o si da paso al sorprendente Lennart Karl, que a sus 17 años ya festeja tres goles y parece responder sin timidez a los escenarios grandes. En un equipo acostumbrado a decidir arriba, la elección del técnico puede modificar la lógica de un ataque que, hasta ahora, había funcionado como un engranaje perfecto.

El partido llega, además, en un cruce de agendas que le añade un matiz incómodo a Arsenal: tras golear con autoridad en el Derbi del Norte de Londres, el equipo deberá enfrentar a Chelsea pocos días después del compromiso europeo, una seguidilla que pone a prueba la profundidad de un plantel que hoy luce disminuido.

