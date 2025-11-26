Portugal vs. Austria: hora y dónde ver en vivo la final del Mundial Sub-17

Aisio Cabral, jugador de la selección de Portugal y Johannes Moser, jugador de la selección de Austria. Foto: Instagram

El Mundial Sub-17 de Catar 2025 tendrá una final inédita. Portugal y Austria, dos selecciones europeas que rompieron todos los pronósticos, se enfrentarán por el título juvenil este jueves 27 de noviembre, en un duelo que coronará a un campeón debutante.

La clasificación de Portugal llegó tras una dramática tanda de penaltis contra Brasil. El conjunto luso venció 6-5 desde los once metros luego de un empate 0-0 en los 90 minutos.

Fue un partido intenso en el que se esperaba el gran duelo entre Anisio Cabral —segundo máximo goleador del torneo con seis tantos— y Dell, el brasileño apodado “Haaland do Sertão”.

Brasil, que ya había avanzado por penaltis ante Paraguay y Francia, volvió a jugársela desde los once pasos. Los dos equipos acertaron sus primeros cuatro cobros. Cuando el arquero portugués Romario Cunha falló el quinto, Brasil tuvo en sus pies la clasificación, pero Ruan Pablo envió el balón al palo. En la muerte súbita, Ângelo Cándido erró su remate y dejó sin pentacampeonato a la Canarinha, permitiendo que Portugal llegara a su primera final en esta categoría.

Austria, por su parte, ha sido la gran revelación del torneo. Solo ha recibido un gol en siete partidos y eliminó en su camino a Túnez, Inglaterra, Japón e Italia. El equipo dirigido por Hermann Stadler ha sorprendido por su solidez defensiva y por el rendimiento de Johannes Moser, goleador del campeonato.

La final garantizará un nuevo campeón mundial sub-17; ni Austria ni Portugal han levantado este trofeo. Además, pese al dominio tradicional de selecciones de África y América, serán dos equipos europeos quienes definan la copa.

En la antesala de la gran final, Brasil e Italia se medirán este jueves a las 7:30 a.m. (hora de Colombia) para definir el tercer y el cuarto puesto del certamen. La Canarinha llega golpeada tras quedar fuera del título en una dramática tanda de penaltis contra Portugal.

Italia, por su parte, buscará cerrar con dignidad una campaña sólida en la que solo Austria logró frenarla en semifinales. Ambas selecciones aspiran a subirse al podio y despedir el Mundial con la medalla de bronce

Hora y dónde ver la final del Mundial Sub-17

Fecha: jueves 27 de noviembre

Estadio: Internacional Khalifa, Doha, Catar

Hora: 11:00 a.m. (hora de Colombia)

Transmisión: Caracol HD2, Gol Caracol y la aplicación Ditu

