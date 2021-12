Millonarios le ganó a Alianza y se aferra al milagro de la clasificación

El capitán David Macalister Silva marcó el gol del triunfo ante Alianza Petrolera, que tiene con vida a Millonarios en la Liga BetPlay. / Dimayor

No está muerto quien pelea. Con su victoria 1-0 de este domingo frente a Alianza Petrolera, en Barrancabermeja, Millonarios llegó a ocho puntos y se aferra a las matemáticas para seguir soñando con ganar el cuadrangular B y llegar a la final de la Liga BetPlay del segundo semestre.

Para conseguirlo, sin embargo, necesita un milagro. Primero ganarle al América, este miércoles desde las 3:00 p.m. en El Campín, independientemente del resultado de los escarlatas ante Tolima el lunes en la mañana, pues ese juego no se pudo realizar la noche del domingo por las fuertes lluvias y el mal estado de la cancha del Estadio Pascual Guerrero. Y segundo, que Alianza Petrolera supere o empate con el Tolima en Ibagué si los pijaos no ganan en Cali.

“Hay que creer”, dicen los hinchas del equipo que dirige Alberto Gamero, los mismos que para justificar los recientes malos resultados (derrota ante América y empates agónicos del Tolima cuando su equipo iba en ventaja) recurren a esa vieja frase del fútbol que dice que los jóvenes ganan partidos, pero no campeonatos. Aun así, no pierden la esperanza de que este año se de la excepción, como tampoco el plantel, que en casa de Alianza debió haber ganado por una mayor diferencia, pues, como en casi todos los partidos de la semifinal, manejó la pelota y fue el que más opciones de peligro generó, pero no acertó en la definición o se encontró con arqueros en una noche inspirada, como José Luis Chunga, que detuvo varios remates de Fernando Uribe, Andrés Gómez, Daniel Ruiz y Ómar Bertel.

América vs. Tolima se jugará el lunes desde las 11:00 a.m.

Hasta que a los 74 minutos, en una acción en la que Emerson Rodríguez abrió el balón a un costado y Jader Valencia centró de primera, el capitán David Macalister Silva abrió el marcador..

Ideal hubiera sido anotar más goles, pues podrían ser claves en la definición, pero la prioridad era ganar y, a diferencia de los tres partidos anteriores, en los que permitió anotaciones en los minutos finales, en Barranca Millonarios supo manejar la diferencia y se llevó los tres puntos, que además lo consolidan en la segunda casilla de la reclasificación y le aseguran el cupo a la Copa Libertadores 2022.

“Este grupo es una familia, hemos luchado unidos todo el año y lo vamos a hacer hasta el final. Vamos a tratar de hacer nuestra tarea en casa, apoyados por nuestra afición, para ver si nos alcanza, pero la gente debe saber que no vamos a bajar los brazos”, señaló Maca al final del juego ante Alianza, que quedó eliminado del torneo, pero será juez en el Manuel Murillo Toro.

Cali, primer finalista

El sábado, el Deportivo Cali se convirtió en el primer finalista de la Liga BetPlay al derrotar 2-0 al Júnior y ganar el cuadrangular A, a una fecha del final.

Dudamel: “En el fútbol uno tiene que ser un ladrón de ideas”

Con las atajadas del uruguayo Guillermo de Amores, la seguridad de Hernán Menosse, el despliegue de Jhojan Valencia, el liderazgo de Teófilo Gutiérrez y los goles de Hárold Preciado, el equipo que dirige Rafael Dudamel sumó trece puntos, mientras que Júnior se quedó con seis. Nacional llegó a cinco tras golear 5-1 al Pereira, que apenas lleva dos.

En la próxima jornada, apenas por cumplir el calendario, el cuadro verdolaga visitará a Júnior y el azucarero, al Pereira.

Cali, por la décima estrella de su historia

El Cali buscará en la final su décima estrella, pues fue campeón de liga en 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005 y 2015.