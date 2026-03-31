Así fue el homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón en El Campín: mire el video

Santiago Castrillón, con la camiseta de Millonarios. Foto: Millonarios FC

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El fútbol se detuvo en El Campín. Antes de que rodara la pelota en el empate 2-2 entre Millonarios y Fortaleza CEIF, la noche del lunes estuvo marcada por un homenaje cargado de dolor, memoria y respeto para Santiago Castrillón, el joven de 18 años que soñaba con llegar al primer equipo y que falleció el pasado fin de semana.

El estadio, vestido de azul, guardó un silencio estremecedor. Jugadores, cuerpo técnico, rivales e hinchas se unieron en un minuto que pesó más que cualquier resultado. El momento más simbólico llegó con el pasillo de honor. Los jugadores del plantel profesional formaron una calle humana en el centro del campo, mientras el capitán David Mackalister Silva avanzó con la camiseta de Castrillón en las manos. Al final del recorrido, se la entregó a su padre.

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No hubo una sola tribuna indiferente. La hinchada embajadora acompañó el homenaje con aplausos, cánticos y mensajes que bajaban desde las graderías. El nombre de Santiago se escuchó fuerte, como si todavía estuviera en la cancha, como si ese número 10 siguiera pidiendo la pelota.

¿Qué le pasó a Santiago Castrillón?

La historia de Santiago Castrillón golpeó al fútbol colombiano la semana pasada. El joven mediocampista del equipo Sub-20 de Millonarios sufrió un colapso en medio de un partido del Torneo Nacional juvenil, tras desplomarse en el campo de juego durante el compromiso contra Santa Fe.

Según informó el club, el jugador fue atendido de inmediato por el equipo médico y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de Bogotá. Allí permaneció en cuidados intensivos bajo la supervisión de especialistas cardiovasculares, en una lucha contrarreloj por su vida.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Castrillón falleció el domingo 22 de marzo, acompañado por su familia. La noticia sacudió no solo a Millonarios, sino a todo el entorno del fútbol colombiano, que vio partir a uno de sus talentos jóvenes, un jugador que ya había sido convocado a procesos de selecciones juveniles.

Las causas exactas de su muerte aún no están completamente esclarecidas. De acuerdo con las primeras versiones de su familia, el episodio se habría desencadenado tras un balonazo en el pecho que afectó su corazón, aunque será la autopsia la que determine con precisión lo ocurrido.

En El Campín, entre lágrimas, aplausos y una camiseta entregada con el alma, Millonarios y su gente le dieron el último adiós. Porque más allá del empate en la cancha, la noche dejó claro que hay partidos que no se juegan por puntos, sino por memoria. Y el de Santiago Castrillón será uno de esos que nunca se olvidan.

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