Colombia brilla en Dubai 2026: tres oros en la segunda jornada del World Para Athletics

Karen Palomeque, José Gregorio Lemos y Diego Meneses fueron protagonistas en sus disciplinas.

Daniel Bello
11 de febrero de 2026 - 09:05 p. m.
Karen Palomeque, figura de la selección colombiana de paratletismo.
Foto: Ministerio del Deporte
Colombia vivió un miércoles lleno de alegrías en la segunda jornada del Grand Prix de Paratletismode Dubai 2026. La delegación nacional sumó tres nuevas medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, consolidando una destacada actuación en territorio emiratí y elevando a nueve el total de preseas en el certamen.

La antioqueña Karen Palomeque se colgó el oro en los 100 metros T37/38 femenino, ratificando su dominio en la pista. En el lanzamiento de jabalina F38 masculino, el vallecaucano José Gregorio Lemos volvió a demostrar su potencia y técnica para quedarse con la medalla de oro.

Diego Meneses, también del Valle del Cauca, se subió a lo más alto del podio tras ganar el oro en el lanzamiento de jabalina F34 masculino. Superó a sus rivales y elevó a tres la cosecha dorada de la delegación colombiana en la segunda jornada de competencias.

Las medallas de plata llegaron igualmente en la jabalina. Mario Peña fue segundo en la categoría F38 masculina, mientras que Mauricio Valencia ocupó la misma posición en la F34 masculina, confirmando la fortaleza de Colombia en esta especialidad.

El medallero tricolor de este miércoles se completó con dos bronces: Denis Leivyn Moreno fue tercero en el lanzamiento de jabalina F34 masculino, y Mayerli Buitrago logró la presea en la impulsión de bala F40/41/44/46 femenina. Además, Tomas Soto finalizó sexto en los 100 metros T44/64.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

