Deportes
Fútbol Mundial

Luis Díaz volvió a marcar con Bayern frente a Leipzig en la Copa de Alemania: video

El guajiro llegó a 19 anotaciones en la presente temporada sumando todas las competiciones.

Daniel Bello
Daniel Bello
11 de febrero de 2026 - 09:30 p. m.
Luis Díaz en acción contra Leipzig en la Copa de Alemania.
Luis Díaz en acción contra Leipzig en la Copa de Alemania.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Luis Díaz volvió a decir presente en las redes rivales este miércoles en la victoria parcial de Bayern Múnich frente a RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania, en el Allianz Arena. El colombiano apareció en el momento justo para aumentar la ventaja en el marcador.

El arranque fue vibrante, con un gol tempranero de Christoph Baumgartner que silenció el estadio, aunque la jugada fue invalidada por fuera de lugar. El delantero austriaco había recibido el pase en posición adelantada, según confirmó el asistente.

Bayern intentó responder poco después con un remate de Harry Kane que fue despejado en la línea por un defensor rival. También hubo polémica antes del descanso por un posible penalti a favor del Leipzig, pero el VAR determinó que la infracción ocurrió fuera del área.

Antes del descanso David Raum se proyectó por la banda izquierda, ingresó al área y exigió la respuesta de un Manuel Neuer muy atento en el primer palo. No alcanzó para mucho más en la primera mitad y se fueron al descanso con el marcador intacto.

Bayern encontró los goles en el complemento

El primer gol del Bayern llegó al minuto 64 desde el punto penalti. La acción nació de un pelotazo de Dayot Upamecano que encontró a Josip Stanisic dentro del área rival, donde fue derribado por el portero del Leipzig. El juez no dudó en señalar la falta y el inglés no falló.

Luis Díaz también quería el suyo y lo consiguió. El guajiro atacó el espacio, recibió en profundidad y definió cruzado ante la salida de Maarten Vandevoordt, ampliando la ventaja bávara y desatando la celebración en el Allianz Arena con una definición precisa y fría.

En Alemania, Díaz no tardó en convertirse en figura. Con el gigante bávaro suma 19 goles y 14 asistencias en 31 partidos, contando todas las competiciones. Su impacto fue inmediato y se consolidó como uno de los referentes del líder de la Bundesliga.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

