¡Atención! Jugador de Millonarios está muy cerca de fichar por Santa Fe

A pesar de su pésimo 2025 con el equipo albiazul, este extremo colombiano fue oficializado como nuevo refuerzo del club rojiblanco.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de enero de 2026 - 06:26 p. m.
Partido Millonarios vs. Once Caldas por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II.
Partido Millonarios vs. Once Caldas por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Edwin “Chirria” Mosquera será nuevo jugador de Independiente Santa Fe. Así lo intuyó el presidente de la institución Cardenal, Eduardo Méndez, en medio de una entrevista con Win Sports. “Hasta donde sé, está presentando exámenes médicos”.

De acuerdo con el periodista Julián Capera, Santa Fe comprará el 100% del pase de Mosquera y le hará un “contrato de larga duración”. Por el lado de Millonarios, este accederá a la terminación anticipada del préstamo hecho por el Atlanta United.

Esta movida administrativa y financiera le permitirá al conjunto Embajador no pagar el 50% restante del cargo de la cesión y liberar un cupo en la plantilla. Estos fueron los pobres números de “Chirria” Mosquera en su corto y discreto paso por Millos.

Edwin Mosquera en Millonarios

El extremo de 24 años llegó al club azul procedente del fútbol estadounidense (MLS) a préstamo por un año con opción de compra. Sin embargo, su bajo rendimiento bajo la dirección técnica, primero de David González y luego de Hernán Torres, lo alejó de esta posibilidad.

Jugó apenas 15 partidos por liga y dos por copa, pero no logró sumar ni un gol ni una asistencia en sus estadísticas. Además, para el mal recuerdo de los hinchas albiazules dejó el inoportuno resbalón que sufrió en el último partido en El Campin.

El encuentro contra Once Caldas, el cual terminó 0-0, marcó la eliminación anticipada de Millonarios de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. A pesar de tener dos títulos en su palmarés, su paso por otros equipos tampoco fue destacado.

¿En qué otros equipos jugó “Chirria” Mosquera?

Mosquera debutó en 2018 en el Deportivo Independiente Medellín, escuadra con la que ganó dos Copas Colombia. Tres años después se fue cedido a Juventude de Brasil, pero al no encontrar minutos de juego emigró hacia Aldosivi de Argentina.

En 2022, sumó su primera experiencia con el Atlanta United, jugando 12 partidos y sin marcar goles. Volvió a salir cedido hacia el fútbol gaucho, esta vez Defensa y Justicia, para luego volver a Estados Unidos, donde permaneció hasta junio de 2025, cuando aterrizó en Millonarios.

Habrá que esperar si Edwin Mosquera pude mostrar su mejor nivel en Independiente Santa Fe o su 2026 es una continuación de 2025. Un riesgo que no se puede dar el León, teniendo en cuenta su compromiso internacional en la Copa Libertadores de América.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

