Millonarios vs. River Plate: ¿será el debut de Falcao García? Hora y dónde ver el amistoso

Millonarios inicia su 2026 con un exigente amistoso de pretemporada en Montevideo, en un partido que despierta expectativa por la posible presencia de Radamel Falcao García. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios y River Plate le darán forma a uno de los amistosos de pretemporada más llamativos del arranque de 2026 para el fútbol colombiano. Este domingo, el Gran Parque Central de Montevideo histórico escenario del Club Nacional— será el punto de encuentro entre dos equipos de mucha afinidad históricamente.

Para Millonarios, el duelo marca el inicio formal de su calendario competitivo. El equipo bogotano viajó al sur del continente con el objetivo claro de disputar dos partidos de preparación, buscando ritmo, ajustes tácticos y conclusiones de cara al debut en la Liga BetPlay. Asimismo, será una oportunidad para darle minutos a los refuerzos que estarán en la plantilla este año.

Millonarios cerró el mercado de fichajes con uno de los regresos más inesperado con la llegada de Radamel Falcao García.

¿Cuándo debutará Falcao García en Millonarios en 2026?

La concentración de Millonarios en Argentina tuvo este jueves un capítulo especial. El delantero colombiano se unió al grupo en Buenos Aires y empezó formalmente su nuevo ciclo con el equipo embajador.

Millonarios llegó en la mañana del jueves a la capital argentina y realizó su primer entrenamiento, mientras que en la tarde se produjo la imagen más esperada: el ‘Tigre’ saludando a sus compañeros y poniéndose, de inmediato, a disposición del club.

El cuerpo técnico azul probaría y daría a conocer el equipo con el que podría afrontar el torneo local y ponerlo a prueba frente a un rival de jerarquía. Será un partido importante para quienes tengan la oportunidad desde el inicio, demostrar la razón de la confianza de Hernán Torres.

La principal ausencia sería la de Radamel Falcao García, quien no tendría minutos en Montevideo. El delantero viene de un prolongado periodo sin competencia —cerca de seis meses— y, aunque ha cumplido con trabajos físicos y tácticos, aún no ha participado en prácticas de fútbol con el plantel.

Los refuerzos de River Plate

Del otro lado estará un River Plate que tampoco se guarda demasiado. El equipo de la banda cruzada afronta el amistoso con una nómina de peso, que incluye a sus principales figuras, a los futbolistas colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, y a varias de sus incorporaciones recientes. Entre ellas sobresalen los nombres de Matías Viña, Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, refuerzos llamados a tener protagonismo en la estructura del equipo.

Historial entre Millonarios y River Plate

El primer partido entre Millonarios y River Plate data del 4 de enero de 1953 en Bogotá. En esa ocasión, el conjunto gaucho se quedó con la victoria como visitante por marcador 3-1. Ese mismo año también se midieron en un torneo extinto llamado Pequeña Copa del Mundo de Clubes.

Desde entonces, ambos clubes, muy populares en sus respectivos países, se ha encontrado en varias ocasiones para homenajear a viejas glorias de ambos planteles. Ese fue el caso de Amadeo Carrizo en 2004 y el propio Alfredo Di Stéfano 10 años después en El Campin.

El más reciente cotejo amistoso entre estos equipos fue el 9 de julio de 2024, el cual fue un partido especial para Millonarios. Ese día, en Buenos Aires, Radamel Falcao García jugó por primera vez como profesional con la camiseta azul, aquella de la que siempre ha sido hincha.

Hora y dónde ver River Plate vs. Millonarios

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

Hora: 7:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Gran Parque Central de Montevideo

TV: Disney Plus Premium

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador