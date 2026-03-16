Boyacá Chicó demandó a Diego Novoa de Millonarios por supuesta agresión a Jacobo Pimentel

Diego Novoa, arquero de Millonarios, en el partido ante Nacional por la sexta fecha de la Liga Betplay 2024-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Se habla de todo menos de fútbol. Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, manifestó que irá hasta las últimas consecuencias contra Diego Novoa. El directivo acusa al jugador de Millonarios de golpear, junto a otros tres jugadores albiazules, a Jacobo Pimentel, futbolista del club boyacense.

“A nuestro jugador lo cogieron a mansalva. Él estaba bajando del palco, rumbo al camerino, y, de un momento a otro, lo cogieron entre cuatro jugadores y lo rompieron con un objeto contundente en la cabeza. Tenemos identificado a Diego Novoa”, declaró Nicolás Pimentel luego de juego contra Millos.

Pimentel también declaró que los supuestos agresores no mediaron palabra sino que recibieron a Jacobo con un puño y luego varios golpes en la cabeza con un tache de aluminio de un guayo. Además, el presidente del equipo ajedrezado anunció que demandaría penalmente a Novoa por agresión.

El comunicado de Boyacá Chicó

”Acá no hubo pelea, como Millonarios quiere hacerlo ver. Fue una agresión desmedida de cuatro personas contra una. Haremos las denuncias pertinentes contra periodistas y jefes de prensa que hacen ver hechos que no son”.

Eso sí, Nicolás Pimentel aclaró que no hay cintas de video sobre ese momento. Fue el personal del PMU (Puesto de Mando Unificado) quien, de acuerdo con su versión de los hechos, auxilió al jugador de Boyacá Chicó, Jacobo Pimentel.

“Todo tiene un debido proceso y, por tiempos, primero es la justicia ordinaria; entonces, como el partido fue el sábado y no se podía ir el domingo, sino hasta el lunes, por lo que se dará inicio en los tribunales disciplinarios deportivos”.

¿Cuánto quedó el partido Millos vs. Chicó?

El equipo que oficia de local en Tunja comenzó ganando el partido en el minuto 26 con un gol de Arlen Duban Banguero Vásquez. Justo antes de terminar el primer tiempo, el equipo ajedrezado anotó el 2-0 parcial.

Para la segunda mitad, Andrés Llinás descontó para el club Embajador en el 56. Sin embargo, la expulsión de David Mackalister Silva tres minutos después condicionó irremediablemente las intenciones de empate y victoria del azul.

En el minuto 90, Boyacá Chicó perdió a un jugador por expulsión, pero ya era demasiado tarde para poder cambiar el resultado final. Con esto, Millonarios llega al clásico contra Atlético Nacional muy necesitado de una victoria.

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