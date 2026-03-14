Boyacá Chicó le gana 1-0 a Millonarios: siga el partido en vivo de la Liga BetPlay

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Todo está listo para un nuevo partido entre Millonarios FC y Boyacá Chicó FC. El equipo embajador llega en alza: tras un inicio complicado del campeonato ha logrado victorias importantes en las últimas fechas y empieza a acercarse al grupo de los ocho.
Chicó, en cambio, ha tenido un arranque muy difícil y busca reaccionar en casa. Así se vive este partido, con Millonarios intentando confirmar su recuperación y el conjunto boyacense tratando de cambiar el rumbo de su torneo.
Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Millonarios
Se salvó Chicó
⏱️ MINUTO 40′ | 🔵⚪ CHICÓ 1-0 MILLONARIOS 🟣🟣|
La tuvo Rodrigo Contreras, que fabricó solo una impresionante jugada, pero falló en la definición. En realidad, fue muy buena la atajada del arquero de Chicó.
Gol de Chicó: se van arriba al marcador
⏱️ MINUTO 25′ | 🔵⚪ CHICÓ 1-0 MILLONARIOS 🟣🟣|
¡Gol de Chicó! Arlen Banguero abre el marcador para el equipo local tras una jugada de balón parado.
En medio de la celebración se vivieron momentos de tensión, pues algunos hinchas ubicados en la tribuna lanzaron objetos y agredieron a jugadores del Chicó.
Tras unos instantes de confusión, el partido entre Chicó y Millonarios FC se reanudó y ya continúa con normalidad en el Estadio La Independencia.
Atajadón de De Amores
⏱️ MINUTO 9′ | 🔵⚪ CHICÓ 0-0 MILLONARIOS 🟣🟣|
Se salvó Millonarios. Tremendo remate de Chicó, desde afuera del área, pero tapó muy bien para Millonarios el arquero uruguayo Guillermo de Amores.
Advirtió Millonarios
⏱️ MINUTO 3′ | 🔵⚪ CHICÓ 0-0 MILLONARIOS 🟣🟣|
Sebastián Valencia tuvo la primera de la tarde. Remate de media distancia, tras una serie de pases, que se fue muy alto.
¡Empieza el partido!
⏱️ MINUTO 0′ | 🔵⚪ CHICÓ 0-0 MILLONARIOS 🟣🟣|
Arrancó el partido entre Boyacá Chicó FC y Millonarios FC en Tunja, aunque con cuatro minutos de retraso por problemas en las luminarias del Estadio La Independencia. El ambiente es impresionante: el estadio está repleto y la presencia de hinchas embajadores es tan grande que por momentos parece que Millonarios fuera el local.
Así llegan ambos equipos: sus últimos cinco partidos
Millonarios FC llega en un buen momento a este partido. En sus últimos cinco encuentros suma cuatro victorias: derrotó 2-1 a Llaneros, goleó 5-1 a Deportivo Pereira, venció 3-1 a Atlético Nacional en la Sudamericana y superó 2-0 a Cúcuta, con una única derrota reciente, el 3-2 contra Internacional de Bogotá.
El presente de Boyacá Chicó FC es muy distinto: en sus cinco partidos más recientes perdió cuatro —3-0 con Junior, 2-1 con Fortaleza, 1-0 con Águilas Doradas y 3-0 con Once Caldas— y solo logró una victoria, el 5-0 frente a Jaguares, por lo que llega con la necesidad de reaccionar ante su público.
Las titulares están listas
Así será el XI de Millonarios
▶️ ¡Nuestro XI Inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 14, 2026
📋 Así saldremos a La Independencia de Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️💙 pic.twitter.com/4CFCz0NbLG
Así será el XI de Chicó
💙🧡 !Titular! 🎽— BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) March 14, 2026
Ellos son los 11 elegidos por el profe Jhon Gómez♟️para enfrentar esta tarde - noche a @MillosFCoficial 🔵⚪️ en la Liga Betplay Dimayor I - 2026 🏟️ pic.twitter.com/Qglb10f4y5
¿A qué hora es el partido?
El partido entre Boyacá Chicó FC y Millonarios FC se disputará este sábado desde las 6:20 p. m. en el Estadio La Independencia, en Tunja, y contará con transmisión en vivo a través de Win+.
Será un duelo clave en el que el cuadro embajador buscará seguir acercándose al grupo de los ocho, mientras el equipo boyacense intentará reaccionar tras un arranque complicado en el campeonato.
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