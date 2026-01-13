¿Competencia para Falcao? Millonarios reforzó su ataque previo al inicio de la Liga BetPlay

Rodrigo Contreras, nuevo fichaje de Millonarios. Foto: Millonarios

Millonarios que olvidar su pésimo 2025 y ya se prepara para la nueva temporada. Luego de hacer oficial el regreso de Radamel Falcao García, uno de sus grandes ídolos, el club embajador anunció el fichaje de Rodrigo Contreras, delantero argentino de 30 años.

Mediante sus redes sociales, el equipo oficializó el fichaje del argentino y fue enfático en las condiciones en las que llegó el jugador. “Luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Rodrigo Contreras se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra“, expresó el club.

Luego de la oficialización, Contreras mencionó el rol que llegará a cumplir en el equipo capitalino. “De mi parte voy a dar todo por este club, van a sentir mis ganas hasta último momento, lo que me toque representar a este equipo lo voy a hacer con el mayor compromiso”, dijo el jugador mediante las redes sociales de Millonarios.

Además, el jugador añadió sus ganas de anotar con el equipo embajador. “Hoy cruzo fronteras. Cambio de tierra, no de instinto. Porque el hambre de gol no se negocia”.

Los números de Rodrigo Contreras, nuevo fichaje de Millonarios

El delantero argentino, que nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, inició su carrera en San Lorenzo. Además, Contreras jugó en distintos países, como Chile, México y Portugal.

Su paso más productivo se dio en Antofagasta, donde disputó 50 partidos, marcó 25 goles y aportó cuatro asistencias, números que lo consolidaron como una pieza clave en ataque. En Universidad de Chile también tuvo una participación relevante, con 41 alineaciones, en las que convirtió diez goles y entregó dos asistencias. Algo similar ocurrió en Everton, club en el que jugó 29 partidos, anotó 17 goles y dio cinco asistencias, destacándose nuevamente por su eficacia frente al arco.

Su experiencia también incluye pasos por Platense y Aldosivi, donde acumuló 29 y 22 partidos, respectivamente. Finalmente, en Necaxa, de México, acumuló 29 partidos, con tres goles y cinco asistencias, mostrando una faceta más asociativa en el juego.

