Colonia vs. Bayern Múnich: fecha, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

El extremo colombiano quiere continuar su buen momento en la liga de Alemania.

Diego Alejandro Daza Gómez
13 de enero de 2026 - 09:19 p. m.
Luis Díaz celebrando su gol en la victoria de Bayern Múnich 8-1 contra Wolfsburgo.
Luis Díaz celebrando su gol en la victoria de Bayern Múnich 8-1 contra Wolfsburgo.
Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER
Luis Díaz quiere seguir su buena racha con Bayern Múnich. Luego de ser uno de los protagonistas en la victoria de su equipo 8-1 contra Wolfsburgo, en la que marcó un gol y asistió en dos, aspira a mantenerse en esa gran nivel y, por qué no, mejorarlo.

Su próximo reto será este miércoles cuando el conjunto bávaro visite a Colonia por la fecha 17 de la liga de Alemania. Luego de su magnífica actuación en el primer partido oficial del año con Bayern, Díaz fue enfático con el gran momento que vive el plantel bávaro.

El equipo entró muy fuerte, lo demostramos porque salimos ganando el partido, ellos tuvieron la posibilidad de empatar, reaccionaron, pero bueno ya de ahí en adelante nosotros controlamos el juego, fuimos muy superiores, hicimos un partido increíble, todos hicimos lo que pedía el entrenador y lo importante fue que sacamos los tres puntos en esa lucha por el campeonato”, dijo el extremo.

Además, el guajiro también se refirió a su aporte individual. “Gracias a Dios pude aportar con un tanto de cabeza, con asistencias, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo y eso es lo más importante para mí, quiero seguir trabajando de la misma manera, quiero seguir enfocado de esta forma para conseguir los objetivos que queremos”, mencionó Díaz.

Por último, el jugador fue claro con sus expectativas para la presente temporada. “Quiero disfrutar este momento con Bayern, seguir trabajando (...) y luego que venga el Mundial”, expresó el colombiano.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich esta temporada

Luis Díaz vive una temporada de ensueño con Bayern Múnich, consolidándose como un extremo decisivo.

Hasta el momento, en la temporada 2025/26 lleva 23 partidos en todas las competiciones, en los que ha convertido 14 goles y ha dado diez asistencias, acumulando un total de 1.874 minutos en cancha.

En la Bundesliga, Díaz lleva 15 encuentros, con nueve goles y siete asistencias, mostrando su capacidad para generar peligro constante en ataque.

En la UEFA Champions League registra tres goles en cuatro partidos, mientras que en la Copa de Alemania suma un gol y una asistencia en tres encuentros.

Colonia vs. Bayern Múnich: hora, fecha y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

En la antesala de este partido, Bayern Múnich marcha primero de la liga de Alemania con 44 puntos en 16 partidos. Por su parte, Colonia está en la undécima posición con 17 puntos.

  • Fecha: miércoles 14 de enero
  • Hora: 2:30 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: estadio Rhein Energie
  • TV: ESPN y Disney +.

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

