“No debí referenciarlo, lo lamento”: Carlos Antonio Vélez sobre comentario de Lamine Yamal

Carlos Antonio Vélez ofreció disculpas luego de los comentarios que hizo de Lamine Yamal en la Supercopa de España.

Carlos Antonio Vélez salió a pedir disculpas luego de sus comentarios sobre Lamine Yamal en la transmisión de la final de la Supercopa de España. En medio de su programa Palabras Mayores, este martes 13 de enero, el periodista deportivo aprovechó el espacio para admitir su error.

“Admito que fue desafortunada la referencia que hice sobre versiones periodísticas y el famoso tema de los vendajes en las manos durante la transmisión de la Supercopa. Esas versiones son especulativas y no confirmadas”, dijo Vélez.

Además, el periodista se refirió sobre lo mencionado del tema Barcelona-Negreira. “Lo que sí tengo absolutamente claro, otro tema que toque, es lo de Barcelona-Negreira. Eso es de vieja data, está en todos los diarios, todas las televisiones y todos los discursos. Hay mucha literatura llena de pruebas al respecto, eso está en la justicia”, mencionó el comunicador.

Por último, Vélez también fue enfático en explicar los comentarios que hizo sobre el presidente de Barcelona, Joan Laporta. “Es una opinión, es lo que creo y lo digo”, dijo.

Con estas declaraciones, Carlos Antonio Vélez busca retractarse de los comentarios que llegaron tener un alcance no solo en Colombia sino a nivel global. Esto debido a la magnitud de las palabras que dijo el comunicador durante la transmisión de la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez en la final de la Supercopa de España?

Durante la transmisión de la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez realizó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas entre la audiencia que escuchaba la narración y los comentarios del partido

Todo empezó cuando Vélez se refirió al vendaje que utiliza Lamine Yamal, jugador de Barcelona. "Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En FIFA hay una investigación al respecto", mencionó el comunicador.

Además de esto, el periodista deportivo insinuó, entre líneas, que el jugador utilizaba ese vendaje para otros fines. “Eso de forrarse la mano no es que esté lesionado, ni que tenga un problema en la muñeca o una cábala. Muchos mencionan que, precisamente, lo que están haciendo es logrando a través de una medicina ―yo le digo medicina por ignorancia― que es la hormona del crecimiento”, agregó.

