Copa BetPlay: Millonarios empató en Jaraguay y sigue aspirando al título

Millonarios utilizó una nómina mixta para enfrentar a Jaguares, en Montería, por la Copa BetPlay. Foto: Dimayor

Millonarios visitó a Jaguares en Montería para sentenciar su paso a la siguiente fase de la Copa BetPlay, mientras los dirigidos por Cesar Torres cayeron por un marcador global de 4-1 y se despidieron del torneo con un empate 1-1 en su estadio.

El equipo embajador anotó tres goles en el partido de ida, en Bogotá, por lo que viajó a Montería. con una ventaja amplia. En los primeros minutos de juego Millonarios intentó acercarse al arco de Mina y generó dos opciones claras de gol.

90’ ¡CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL! 🔝⚽️💙



Marcador global de 4 a 1 a favor nuestro para avanzar en Copa. Nos enfrentaremos al ganador de la serie entre Fortaleza y Cali. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/GEwDkjdpbb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 12, 2022

La primera fue un remate de Jader Valencia que el guardameta felino logró atajar, en el rebote de la misma acción, Andrés Gómez intentó anotar pero la defensa de Jaguares alcanzó a rechazar.

Jaguares no desaprovechó la primera oportunidad que tuvo para marcarle a Millonarios, una acción al minuto 17 en la que Nelino Tapia tiró un centro que Andrés Arroyo controló y envió al fondo de la red del arco de Álvaro Montero para poner el marcador en 1-0.

Tras el gol del local, el equipo capitalino se desconcentró y estuvo a punto de sufrir el segundo gol en un cabezazo de Arroyo que salió levemente desviado. Jaguares mantuvo la posesión de la pelota e hizo ver mal a Millonarios.

Sin embargo, el equipo embajador logró un respiro casi al final de la primera mitad, cuando Óscar Cortés recogió un rebote y anotó su primer gol con la camiseta albiazul, para el 1-1 que no se modificó más.

En la segunda parte el equipo de Alberto Gamero mejoró y manejó mejor el balón, para no permitirle a su rival generar jugadas de peligro, aunque tampoco se arrimó mucho a predios de Mina.

Medellín, Nacional, Equidad y Tolima también avanzaron a cuartos de final, tras dejar en el camino a Tigres, Once Caldas, Bucaramanga y Pereira, respectivamente. Santa Fe y Júnior definían este miércoles en la noche el sexto clasificado, mientras que el jueves se cierran las llaves Unión vs. América, cuyo juego se suspendió por lluvia y falta de luz a los 82 minutos cuando los samarios ganaban 4-2 en el global, y Fortaleza vs. Cali, que ganan 3-1 los bogotanos.

