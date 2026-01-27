David Mackalister Silva lesionado: ¿Qué le pasó al ídolo de Millonarios?

David Mackalister Silva, volante de Millonarios en el partido ante Once Caldas por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Millonarios no escampa. Sumado al mal momento futbolístico del equipo y la desgastada relación entre Hernán Torres y la hinchada, ahora se agrega la lesión de un referente del club y uno de los capitanes: David Mackalister Silva. El mítico “14” azul fue anunciado este martes 27 de enero de 2026 como el segundo lesionado del año.

“Millonarios FC informa que el jugador David M. Silva, terminado el partido vs. Junior, presentó molestias en los aductores. Una situación que lo inhabilita para el juego contra Pasto”, publicó en un comunicado de prensa el conjunto albiazul. Incluso, “Macka” no es el único jugador del embajador que se pierde el partido por lesión.

Convocados para Millonarios vs. Deportivo Pasto

El defensor Alex Moreno Paz también presentó molestias al terminar el encuentro frente a Atlético Junior y tampoco viajó a Pasto con el equipo. En su lugar fue llamado Andrés Llinás, quien vuelve a la convocatoria del equipo de sus amores después de una delicada lesión.

“El Mono”, como lo llaman algunos hinchas de Millos, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda durante el partido contra el Deportivo Cali en la Liga Betplay 2025-II. La gravedad del asunto lo obligó a pasar por el quirófano.

Otro futbolista del Ballet Azul que vuelve a la lista de convocados después de mucho tiempo es Radamel Falcao García. El goleador histórico de la selección de Colombia, acérrimo hincha azul, vuelve luego de una sanción de dos partidos y siete meses de inactividad.

Falcao García vuelve a jugar con Millonarios

“El Tigre” hace parte del grupo de viajeros que irá a la capital de Nariño en busca de una victoria que mantenga a flote a Hernán Torres. Las dos derrotas en los primeros dos partidos tienen al director técnico contra la pared y a la hinchada pidiendo un cambio de timonel.

Además, también parece una ocasión reivindicatoria para el goleador exjugador de Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea. En el estadio departamental La Libertad fue donde Falcao tuvo la primera ocasión de clasificar a una final de liga con Millonarios. Una oportunidad que terminó perdiendo por un solo gol.

En conclusión, el cotejo contra Deportivo Pasto es más crucial de lo que el calendario indica. Apenas es la segunda fecha del campeonato, pero para el club capitalino es el momento para comenzar a asomar la cabeza en medio de los daños, o terminar de hundirla y comenzar a tomar decisiones para el futuro del equipo.

Pasto vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 28 de enero de 2026

Lugar : Estadio Departamental La Libertad de Pasto, Nariño

Hora : 8:30 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

