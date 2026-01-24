Millonarios tiene a su primer lesionado de la temporada: Guillermo de Amores

Guillermo De Amores en el partido amistoso de homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo entre Boca Juniors y Millonarios, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Adán González

No hay buenas noticias en Millonarios. Este sábado 24 de enero de 2026, a menos de 24 horas del partido entre Embajadores y Tiburones, el equipo albiazul reportó en sus redes sociales que Guillermo de Amores, arquero uruguayo con menos de un año en el club, está lesionado por segunda vez desde que llegó a Bogotá procedente de Peñarol en Uruguay.

“Millonarios FC informa que el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, dijo en un comunicado de prensa el cuadro capitalino. De Amores se pierde el partido frente a Junior de Barranquilla de este domingo.

Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver en vivo

Fecha : domingo 25 de enero de 2026

Lugar : Estadio Nemesio Camacho El Campín

Hora : 6:10 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

Historial entre Millonarios y Junior

Jugando en la capital del país, de 117 partidos, el cuadro atlanticense tan solo pudo ganar 16, siendo el último en el torneo Clausura de 2017. Desde entonces, se registran 11 encuentros en los que el conjunto albiazul ha salido ganador en nueve y dos empates.

En ese mismo lapso de tiempo, Millonarios le ha ganado dos finales a Junior y por el mismo marcador, 2-0. Estas fueron la Copa Betplay de 2022 y la Superliga 2024, en las que los curramberos no pudieron aguantar el 1-0 conseguido del partido de ida en el Metropolitano.

