Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

Millonarios tiene a su primer lesionado de la temporada: Guillermo de Amores

El arquero uruguayo no hará parte de los convocados para el partido de Millonarios frente a Atlético Junior. ¿Qué tan grave es su lesión?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de enero de 2026 - 11:57 p. m.
Guillermo De Amores en el partido amistoso de homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo entre Boca Juniors y Millonarios, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.
Guillermo De Amores en el partido amistoso de homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo entre Boca Juniors y Millonarios, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.
Foto: EFE - Adán González
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

No hay buenas noticias en Millonarios. Este sábado 24 de enero de 2026, a menos de 24 horas del partido entre Embajadores y Tiburones, el equipo albiazul reportó en sus redes sociales que Guillermo de Amores, arquero uruguayo con menos de un año en el club, está lesionado por segunda vez desde que llegó a Bogotá procedente de Peñarol en Uruguay.

Millonarios FC informa que el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, dijo en un comunicado de prensa el cuadro capitalino. De Amores se pierde el partido frente a Junior de Barranquilla de este domingo.

Vínculos relacionados

Millonarios presentó su nueva camiseta, ¿cuánto vale y dónde comprarla?
Presidente de Millonarios reveló como convenció a Radamel Falcao García de volver a Bogotá
“Yo sé que Millonarios no espera”, Hernán Torres tras su pésimo debut en la Liga Betplay

Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: domingo 25 de enero de 2026
  • Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín
  • Hora: 6:10 p.m.
  • Canal: Win+ Fútbol

Historial entre Millonarios y Junior

Jugando en la capital del país, de 117 partidos, el cuadro atlanticense tan solo pudo ganar 16, siendo el último en el torneo Clausura de 2017. Desde entonces, se registran 11 encuentros en los que el conjunto albiazul ha salido ganador en nueve y dos empates.

En ese mismo lapso de tiempo, Millonarios le ha ganado dos finales a Junior y por el mismo marcador, 2-0. Estas fueron la Copa Betplay de 2022 y la Superliga 2024, en las que los curramberos no pudieron aguantar el 1-0 conseguido del partido de ida en el Metropolitano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Guillermo de Amores

Millos

jugadores de Millonarios

arquero de Millonarios

Millonarios vs. Junior

Millonarios vs

historial entre Millonarios y Junior

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-I

lesionados en Millonarios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.