“Después de la lesión era importante tener estabilidad y tranquilidad”, Andrés Llinás

Andrés Llinás, defensor central de Millonarios y embajador de Skechers Colombia desde enero de 2026. Foto: Cortesía: Skechers Colombia

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Skechers Football presentó sus nuevos guayos, Standout Pack, con combinaciones de color en los modelos SKX_02 y Razor 1.5. Estos últimos están diseñados para jugadores que destacan por su explosividad y velocidad en la cancha, incorporando una suela con infusión de carbono.

La plantilla Hyper Burst Pro Sock Liner garantiza que la comodidad no se vea comprometida, gracias a una amortiguación ultraligera de TPU que se adapta a la forma del pie del jugador.

Por el otro lado, la versión SKX_02 está diseñada para jugadores que controlan el juego. Su superficie superior con tecnología Precision Strike Control mejora la conexión con el balón, y las zonas texturizadas refinadas están desarrolladas para potenciar cada toque, ayudando con golpes más limpios.

Ambos modelos presentan una combinación de rojo con negro y blanco. En el caso de los Razor 1.5 poseen una suela con acabado cromado, mientras que los SKX_02 integran una suela roja.

¿Qué opina Andrés Llinás?

“Cuando uno está buscando guayos, quiere comodidad dentro de la cancha y que reflejen lo que uno es como jugador. En mi caso personal, después de la lesión era importante tener estabilidad y tranquilidad y con Skechers encontré todo eso”, explicó Andrés Llinás en entrevista en la redacción de El Espectador.

Otro de los futbolistas que entregó su opinión respecto a estos nuevos guayos fue Sebastián Valencia, compañero de Llinás en Millonarios y lateral izquierdo del Embajador, quien se ha ganado un puesto en el once título de Fabián Bustos.

“Creo que me gusta mucho la S de Skechers y la zona de los cordones. Se siente muy cómodo en el pie y bueno yo que salgo mucho al ataque y cobro tiros libres es muy bonito el color porque resalta en medio del campo”, afirmó Valencia.

Otros jugadores con el mismo calzado

A la lista de estrellas internacionales que actualmente compiten con botas de Skechers, como Harry Kane, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, también se suman otros jugadores del fútbol colombiano como Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe.

“Lo fácil que son de poner y quitar lo hacen muy cómodos. En cuanto al rendimiento, he mejorado mucho en la pegada del balón y termino los partidos sin sentir mucha fatiga gracias a la comodidad que ofrecen”, dijo Marmolejo.

Además de Mosquera Marmolejo, Skechers sigue ampliando su presencia en el FPC con una lista de futbolistas que representan diferentes posiciones y clubes. Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali), Edwin Herrera (Junior), Andrés Arroyo, Andrés Amaya y Jhon Velásquez (Fortaleza).

¿Dónde encontrar estos guayos?

El Standout Pack también incluye la línea Academy, que ofrece guayos de fútbol enfocados en el rendimiento, con tecnología y características orientadas a la comodidad. Además, la colección incorpora modelos para jóvenes y niños, ayudando a inspirar a la próxima generación de futbolistas.

Finalmente, todos los guayos del Standout Pack están disponibles en tiendas Skechers seleccionadas y en tiendas especializadas de fútbol alrededor del mundo. Para mayor información, puede consultar las redes sociales de Skechers Colombia.

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