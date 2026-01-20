Dimayor reagenda Millonarios vs. Medellín por homenaje a Yeison Jiménez en El Campín Foto: EFE - Adán González

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció este lunes el primer aplazamiento de un partido correspondiente a la Liga BetPlay 2026-I. La modificación involucra el compromiso entre Millonarios e Independiente Medellín y responde a un ajuste logístico ajeno a lo deportivo.

El encuentro, inicialmente programado para el sábado 31 de enero en el estadio El Campín, a las 8:20 de la noche, fue trasladado para el domingo 1 de febrero. El nuevo horario fijado será a las 8:30 p. m., en el mismo escenario de la capital colombiana.

“Dimayor se permite informar que, debido a la reprogramación del concierto en homenaje al artista Yeison Jiménez (Q. E. P. D.), el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, tendrá una modificación en su programación”, señaló la entidad rectora del fútbol profesional.

Desde el Fútbol Profesional Colombiano también se envió un mensaje de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a otras cinco personas. El cantante de música popular tenía 34 años al momento del siniestro, hecho que conmocionó al país.

¿Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez?

El accidente de Yeison Jiménez ocurrió cuando la aeronave privada en la que se desplazaba el artista presentó fallas técnicas minutos después de despegar en el Aeropuerto de Paipa. El avión cayó en una zona rural minutos después de despegar.

Días después de su fallecimiento, Yeison Jiménez recibió un homenaje póstumo en el Movistar Arena, donde colegas, músicos y seguidores se reunieron para rendir tributo a su carrera. El evento combinó música en vivo, videos conmemorativos y mensajes de despedida.

El concierto homenaje que inicialmente estaba previsto para marzo fue reprogramado tras un acuerdo con la familia del artista. La empresa Sirvalo Pues confirmó que el evento “Mi Promesa Tour 2.0” se realizará el 31 de enero en el estadio El Campín, conservando las ubicaciones adquiridas por los asistentes.

Este reajuste obligó a modificar la agenda del fútbol profesional colombiano, ya que Millonarios e Independiente Medellín debían enfrentarse ese mismo día por la cuarta fecha del torneo apertura. Al ser año de Mundial los aplazamientos son un reto para la Dimayor, pues el calendario está más apretado que de costumbre.

¿Cómo arrancó el semestre para Millonarios?

Millonarios inició su participación en la Liga BetPlay 2026 con derrota 2-1 frente a Atlético Bucaramanga. El equipo dirigido por Hernán Torres se había ido en ventaja durante la primera mitad, pero no logró sostener el resultado y terminó cediendo el partido en el complemento.

Para el cuadro embajador es importante reponer al rumbo y este fin de semana volverá a la acción para medirse con Junior en lo que será su primer partido de la temporada ante su gente. Los bogotanos se medirán en El Campín ante el vigente campeón este domingo (6:10 p.m.).

En medio del arranque del semestre, el club capitalino también confirmó la llegada de Edgar Elizalde. El defensor central uruguayo, de 25 años, firmó con la institución tras llegar libre desde Platense de Argentina, y se convierte en una nueva alternativa defensiva para el cuerpo técnico embajador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador