Millonarios anunció al que parece será su último refuerzo; es un defensor central

Hernán Torres de Millonarios durante el partido amistoso en homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo entre Boca Juniors y Millonarios, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Adán González

¿Está cerrado el libro de pases en Millonarios? Tal parece que el conjunto albiazul tiene su nómina completa con la llegada de Édgar Elizalde, quien se convirtió en nuevo jugador del equipo capitalino este lunes 19 de enero de 2026.

El defensor uruguayo de 25 años completó satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación. Llega para completar una línea defensiva compuesta por Andrés Llinas, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Alex Moreno Paz.

Elizalde comenzó su carrera deportiva en Pescara de Italia, país donde continuó su trayectoria con Catanzaro y Juve Stabia. Finalmente, regresó a su país de origen para jugar en Peñarol y Liverpool de Montevideo, y luego Independiente de Avellaneda y Platense de Argentina.

¿En qué condiciones llega Édgar Elizalde a Millonarios?

El zaguero charrúa aterrizó en la capital colombiana como agente libre y firmó contrato por un año con el club azul. “El defensa central se caracteriza por su solidez defensiva, habilidad para el juego aéreo y su carácter”, escribió Millonarios en un comunicado de prensa.

Elizalde llega al 16 veces campeón de Colombia en medio de un ambiente de tensión que es la continuación del segundo semestre de 2025. La derrota 2-1 como visitante frente a Atlético Bucaramanga ha vuelto a poner intranquilo el entorno embajador.

Habrá que esperar cómo se acopla el futbolista uruguayo al fútbol colombiano y a la exigencia que significa estar en Millonarios. Un estado que se acrecienta al tener un torneo más corto que los anteriores y una participación internacional tan importante, como lo es el duelo por Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

La escuadra albiazul volverá a saltar al césped este domingo 25 de enero de 2025 cuando enfrente a Atlético Junior en el estadio El Campín de Bogotá. El balón rodará a las 6:10 p. m. y será un reto crucial para el conjunto capitalino, pensando en sus aspiraciones ligueras.

Adicionalmente, Millonarios recibirá a un Junior campeón de Superliga o a un club recién derrotado en la primera final del año. En cualquiera de los dos casos, el rival representa un desafío mayúsculo que le costará mucho al equipo de Hernán Torres.

