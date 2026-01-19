“Luces, cámara, acción”: la NBA ya conoce a los titulares del Juego de las Estrellas 2026

All-Star Game NBA 2025. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

La NBA dio a conocer este lunes 19 de enero de 2026 a los 10 basquetbolistas que iniciarán el Juego de las Estrellas 2026. Este se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles y estrenará un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.

Los aficionados (50%), los jugadores (25%) y un panel de medios (25%) votaron por los dos quintetos iniciales: cinco jugadores de la Conferencia Oeste y cinco de la Conferencia Este, sin importar su posición.

Estos 10 seleccionados serán acompañados, como es usual, por 14 jugadores suplentes, siete para cada lado, que serán elegidos por los entrenadores para la tradicional velada de gala de la prestigiosa liga estadounidense de baloncesto.

Titulares de la Conferencia Oeste

El Oeste tiene un marcado aire internacional, con el prodigio francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs. Él fue escogido en el grupo principal por primera vez, en la que será su segunda participación en el All-Star Game de la NBA.

“Wemby”, quien finalmente se perdió el partido anterior por lesión, estará acompañado por el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, campeón con Oklahoma City Thunder la temporada pasada, y el serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

El esloveno Luka Dončić, de Los Ángeles Lakers, y el estadounidense Stephen Curry, de Golden State Warriors, completan el quinteto más votado de la Conferencia Oeste.

¿Qué hay de la Conferencia Este?

La costa del Pacífico estará representada por Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.

Para esta edición, el rótulo de “titulares” y “suplentes” será apenas honorífico debido a que el Juego de las Estrellas implementará un nuevo formato. Este pretende, una vez más, dinamizar una velada tradicionalmente soporífera.

En línea con la internacionalización del campeonato, la NBA ha decidido enfrentar a Estados Unidos contra el mundo, con un mini-torneo de tres equipos de mínimo ocho deportistas, dos con quintetos locales y uno compuesto por extranjeros.

¿Cómo funciona el nuevo All-Star Game NBA?

Si al término del proceso de selección no hay suficientes internacionales o estadounidenses, el comisionado de la NBA, Adam Silver, invitará a jugadores adicionales.

Habrá una fase de grupos seguida de una final entre los dos mejores conjuntos. Cada partido tendrá 12 minutos de duración.

De esta manera, los aficionados podrán presenciar la entrada en acción de un auténtico Dream Team, con Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic y Antetokounmpo compartiendo filas.

LeBron James, la gran ausencia

Con la notoria ausencia de LeBron James, la NBA cerró la lista de los 10 jugadores titulares del Juego de las Estrellas. La votación trajo consigo una gran sorpresa: el fin a una racha de 21 años consecutivos de “King” James en este partido.

Tras no ser seleccionado en el grupo principal por primera vez desde 2005, “El Rey” seguramente será votado para formar parte del grupo de segunda línea. Aun así, su ausencia en la lista principal, a sus 41 años, envía una señal del fin de una era.

Más de dos décadas compitiendo en el mejor baloncesto del mundo. Una liga que lo convirtió en un icono de la NBA y del mundo. Incluso a la altura del mítico Michael Jordan, con quien ha competido por ganarse el rótulo de “el mejor de la historia”.

Actual temporada de LeBron James

James se perdió los primeros 14 partidos de la temporada con Los Angeles Lakers por ciática. Desde su regreso, ha promediado 22,6 puntos por partido, con 5,9 rebotes y 6,9 asistencias.

Habrá que esperar cuántos minutos de juego podrá tener el cuatro veces campeón de la NBA durante el Juego de las Estrellas. Una velada de amistad, espectáculo y deporte estadounidense en la que LeBron James ya no es quien más brilla.

El All-Star Game tendrá lugar en Intuit Dome, la arena ultramoderna de los Clippers en Los Ángeles.

