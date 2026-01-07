¡Partidazos asegurados! Así quedaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

La selección de Costa de Marfil. Foto: AFP - ISSOUF SANOGO

La Copa Africana de Naciones 2026 entra en su fase decisiva y ya se conocen los ocho equipos que lucharán por un lugar en las semifinales. Tras la definición de los octavos de final, el torneo, que inició a finales de 2025 y se definirá en enero de 2026, confirmó a sus protagonistas de la siguiente etapa.

En los Octavos Final, Senegal superó cómodamente a Sudán con un marcador de 3-1. Malí avanzó tras imponerse en los penaltis a Túnez, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El anfitrión Marruecos sigue con vida tras vencer 1-0 a Tanzania, mientras que Camerún logró un ajustado triunfo de 2-1 sobre Sudáfrica.

Egipto, que sufrió, avanzó tras ganar a Benín 3-1 en la prórroga, y Nigeria mostró su poderío goleador al derrotar 4-0 a Mozambique. Argelia, una de las revelaciones del torneo, derrotó 1-0 a RD Congo, posible rival de la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.

Por último, Costa de Marfil cerró su serie con una contundente victoria de 3-0 sobre Burkina Faso, reafirmando su condición de candidato al título.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tendrán inicio el viernes 9 de enero a las 11:00 a.m. (hora de Colombia) con el encuentro entre Malí y Senegal. Ese mismo día, pero a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), se medirán Camerún y la anfitriona Marruecos.

La jornada del sábado 10 de enero comenzará a las 11:00 a.m. con Argelia enfrentándose a Nigeria. Posteriormente, el mismo sábado a las 2:00 p.m., Egipto se enfrentará a Costa de Marfil, una de las selecciones favoritas a llevarse el trofeo.

