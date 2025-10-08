Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Santa Fe se despidió de la Copa Libertadores Femenina con derrota ante Corinthians

El solitario gol de Gabi Zanotti le puso fin a las ilusiones del cuadro cardenal, que sufrió una temprana eliminación en el certamen continental.

Daniel Bello
Daniel Bello
09 de octubre de 2025 - 12:58 a. m.
Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina 2025 en la primera ronda.
Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina 2025 en la primera ronda.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El sueño de Independiente Santa Fe, vigente subcampeón continental, en la Copa Libertadores Femenina 2025 llegó a su fin este miércoles tras caer 1-0 con Corinthians en la tercera fecha del Grupo A, en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.

Las bogotanas necesitaban ganar para avanzar a los cuartos de final y buscar revancha de la final perdida el año pasado en Luque (Paraguay) ante las brasileñas, pero el vigente campeón volvió a imponerse en el marcador y las dejó fuera del certamen.

Vínculos relacionados

“Siempre te recordaremos, Miguel”: así lamentó Millonarios la muerte de Russo
Medellín se puso al día en la Liga BetPlay con derrota ante Águilas
Colombia clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

El equipo dirigido por Omar Rodríguez asumió el reto consciente de que solo un triunfo lo mantenía con vida. Sin embargo, el poderío del cuadro paulista, que ha sido referencia del fútbol femenino sudamericano en los últimos años, marcó la diferencia en un encuentro cerrado.

La apertura del marcador llegó temprano, al minuto 12, cuando Andressa Alves cobró un tiro de esquina hacia el primer palo, donde apareció Gabi Zanotti para conectar la pelota con su cabeza y vencer la resistencia de la portera cardenal.

Santa Fe, a pesar de tener menos la pelota, trató de reaccionar y a medida de que pasaban los minutos tomó más la iniciativa. Al 79 llegó a ilusionarse con una remontada que la mantuviera en competencia luego de que Cristina Motta marcara, pero el tanto fue anulado.

Esta eliminación temprana supone un golpe para la historia reciente del club capitalino, acostumbrado a pelear en instancias decisivas a nivel internacional en la rama femenina. Prueba de eso son las dos finales de Libertadores que ha disputado.

La Libertadores de Santa Fe

Las leonas habían tenido un arranque prometedor en el torneo. En su debut golearon 7-0 a Always Ready de Bolivia. No obstante, en la segunda jornada tropezaron ante Independiente del Valle, que las venció por la mínima diferencia y las dejó sin margen de error (1-0).

El revés ante las ecuatorianas condicionó un cierre complicado en la fase de grupos para las también vigentes subcampeones de la Liga BetPlay Femenina. Las jugadoras cardenales no pudieron doblegar a Corinthians y consumaron su eliminación en Banfield.

Con figuras como Yaura Viso y María Nela Carvajal, quienes se unían a un plantel que ya contaba con referentes como Mariana Zamorano y Camila Reyes, Santa Fe había reforzado su plantel para competir por el título continental.

Sin embargo, el balance final fue de una victoria y dos derrotas, con siete goles a favor y dos en contra, números que reflejan el rendimiento irregular del equipo en una fase de grupos que terminó siendo cruel en su desenlace. Cada tanto recibido peso demasiado.

La representación colombiana en el torneo queda ahora en manos del Deportivo Cali, que busca este jueves su clasificación a los cuartos de final frente a Universidad de Chile. Las azucareras lideran el Grupo D con cuatro puntos y les basta un empate meterse entre las ocho mejores del continente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Copa Libertadores Femenina

Santa Fe femenino

Santa Fe vs. Corinthians

Gabi Zanotti

Fútbol femenino

Omar Ramírez

Camila Reyes

Independiente Santa Fe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.