Santa Fe se despidió de la Copa Libertadores Femenina con derrota ante Corinthians

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina 2025 en la primera ronda.

El sueño de Independiente Santa Fe, vigente subcampeón continental, en la Copa Libertadores Femenina 2025 llegó a su fin este miércoles tras caer 1-0 con Corinthians en la tercera fecha del Grupo A, en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.

Las bogotanas necesitaban ganar para avanzar a los cuartos de final y buscar revancha de la final perdida el año pasado en Luque (Paraguay) ante las brasileñas, pero el vigente campeón volvió a imponerse en el marcador y las dejó fuera del certamen.

El equipo dirigido por Omar Rodríguez asumió el reto consciente de que solo un triunfo lo mantenía con vida. Sin embargo, el poderío del cuadro paulista, que ha sido referencia del fútbol femenino sudamericano en los últimos años, marcó la diferencia en un encuentro cerrado.

La apertura del marcador llegó temprano, al minuto 12, cuando Andressa Alves cobró un tiro de esquina hacia el primer palo, donde apareció Gabi Zanotti para conectar la pelota con su cabeza y vencer la resistencia de la portera cardenal.

Santa Fe, a pesar de tener menos la pelota, trató de reaccionar y a medida de que pasaban los minutos tomó más la iniciativa. Al 79 llegó a ilusionarse con una remontada que la mantuviera en competencia luego de que Cristina Motta marcara, pero el tanto fue anulado.

Esta eliminación temprana supone un golpe para la historia reciente del club capitalino, acostumbrado a pelear en instancias decisivas a nivel internacional en la rama femenina. Prueba de eso son las dos finales de Libertadores que ha disputado.

La Libertadores de Santa Fe

Las leonas habían tenido un arranque prometedor en el torneo. En su debut golearon 7-0 a Always Ready de Bolivia. No obstante, en la segunda jornada tropezaron ante Independiente del Valle, que las venció por la mínima diferencia y las dejó sin margen de error (1-0).

El revés ante las ecuatorianas condicionó un cierre complicado en la fase de grupos para las también vigentes subcampeones de la Liga BetPlay Femenina. Las jugadoras cardenales no pudieron doblegar a Corinthians y consumaron su eliminación en Banfield.

Con figuras como Yaura Viso y María Nela Carvajal, quienes se unían a un plantel que ya contaba con referentes como Mariana Zamorano y Camila Reyes, Santa Fe había reforzado su plantel para competir por el título continental.

Sin embargo, el balance final fue de una victoria y dos derrotas, con siete goles a favor y dos en contra, números que reflejan el rendimiento irregular del equipo en una fase de grupos que terminó siendo cruel en su desenlace. Cada tanto recibido peso demasiado.

La representación colombiana en el torneo queda ahora en manos del Deportivo Cali, que busca este jueves su clasificación a los cuartos de final frente a Universidad de Chile. Las azucareras lideran el Grupo D con cuatro puntos y les basta un empate meterse entre las ocho mejores del continente.

