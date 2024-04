“El mejor equipo del mundo”, un documental más allá de Millonarios

Nómina de Millonarios 1951-1952. Arriba, de izquierda a derecha: Hugo Reyes, Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Antonio Báez y Reinaldo Mourín. Abajo, de izquierda a derecha: "Cobo" Zuluaga (capitán), Julio César Ramírez, "Pipo" Rossi, Julio Cozzi, Ismael Soria y Raúl Pini. Foto: El mejor equipo del mundo

A la función para medios, que se realizó este martes en la Cinemateca, asistieron también algunos hinchas. El objetivo del documental al parecer se cumplió, pues varios momentos así lo hicieron pensar. En un momento se menciona un partido entre Millonarios y Flamengo, en el que los azules ganaron por 4-1. “Vamos, Millos”, gritaron algunos porque horas antes se enfrentaban en el debut de la Copa Libertadores -juego que culminó por 1-1-. Bajando las escaleras, un aficionado le dice al otro: “yo toda la vida había pensado que el jugador más importante era Alfredo Di Stéfano, pero como que es Pedernera”. Ya cada quien saca sus conclusiones, pero aún para los que llevan tatuado el escudo, esta pieza audiovisual puede arrojar datos y contexto de una historia de la que muchas se jactan, pero pocos conocen a cabalidad.

A priori podrían pensar que es un documental hecho para hinchas de Millonarios, y sin duda estos lo van a disfrutar más que aquellos que visten otros colores, pero el mensaje de los realizadores es que este largometraje es una apuesta por contar una época dorada del fútbol colombiano, y varios fragmentos así lo demuestran, pues aunque muchos renuncien a verlo por fanatismos, al hacerlo podrían estarse perdiendo de los datos y la historia de la conformación de otros equipos de la década de 1950 como Santa Fe o Deportivo Cali.

En el documental no hay nada que ocultar, porque no se niega la huelga de futbolistas argentinos que derivó en la llegada de muchos cracks de ese país a Colombia a finales de la década de 1940, tampoco que tuvimos una liga pirata por la desafiliación de esta de la FIFA a comienzos de los 50′s.

Los periodistas y escritores Orlando Ascencio, Jorge Barraza, Hernán Peláez, Enrique Macaya Márquez, Santiago Segurola, Alejandro Fabbri, Óscar Barnade y Esteban Bekerman dan cuenta de la importancia que tuvo ese Millonarios de El Dorado. Uno de los puntos en común entre varios de ellos es que además de su estilo de juego, el equipo de ese entonces mostraría lo que de ahí en adelante sería una constante en el fútbol en un mundo capitalista, y es que con grandes cifras económicas se podían armar grandes planteles, así como se podría cambiar la historia de un club, siendo ese el caso de Alfredo Di Stéfano, que después de dejar una huella en Millonarios -así como lo hizo antes en River Plate con la Máquina-, pasó a ser uno de los fichajes más importantes de la historia al llegar al Real Madrid para ganarlo todo con los merengues.

El nudo del documental es la conformación de ese Ballet Azul que ganó cuatro ligas, una Copa Colombia, y que viajó por 18 países para enfrentar a decenas de equipos entre 1949 y 1953. La historia nos lleva por recortes de prensa, por periódicos y una animación que va dando cuenta también de lo que pasaba en Colombia y el mundo. Nombre por nombre, posición por posición, así decidieron Mauricio Silva y Yesid Ricardo Vásquez, directores y guionistas de “El mejor equipo del mundo” contar este capítulo de Millonarios y el fútbol sudamericano. Con un bandoneón de fondo y la alineación del 2-3-5 se va contando la llegada, relevancia e incluso estadísticas de cada miembro de esa plantilla, de los equipos previos a su llegada a Bogotá y de su destino tras su paso por nuestro país.

💙✨ ’El Mejor equipo del Mundo’



🔷Este 7 de abril estrenamos el documental que cuenta la increíble y romántica historia del legendario Millonarios F.C. de la época de ‘El Dorado’,



🎬 Dirección de Mauricio Silva @msilvaazul



🎥 7:30 p.m.

📺 @SenalColombia

Luego en @RTVCPlay pic.twitter.com/f3fIHhdaD2 — RTVC Colombia (@RTVCco) April 3, 2024

Los periodistas sustentan sus posiciones y argumentan, pero hay hinchas como Ricardo Silva Silva (q.e.p.d.), Alfonso Escobar o Álvaro Uribe González que recuerdan la época de El Dorado y son fieles testimonios de lo ocurrido en esos años. Las animaciones de varios goles de Alfredo Di Stéfano o Adolfo Pedernera, que son narradas por Pache Andrade, terminan por complementar una producción que busca acercarnos desde varios ángulos al contexto de El Dorado y a la importancia que tuvo para nuestro balompié.

Felipe Valderrama, que hizo parte de la investigación, así como Felipe Arias Escobar, historiador, también colaboraron con el trabajo de archivo para esta producción del canal Zoom y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. No es menor este apoyo, pues pocas veces la historia de nuestro fútbol ha sido materia de estudio y exploración para este tipo de producciones y largometrajes.

🔴🎥 #SeñalDeLaMañana | “Estamos muy contentos de poder mostrar a través de ese documental cómo en ese patrimonio cultural que se preserva en @SenalMemoria se puede contar una parte de la historia del fútbol colombiano”, @Feloarias sobre el estreno de ‘El Mejor Equipo del Mundo’. pic.twitter.com/K86EIkWKCq — Canal Institucional (@InstitucionalTV) April 3, 2024

Anécdotas como la Ley del 5, en la que Pedernera lideraba la idea de no humillar a los rivales evitando que les marcaran más de cinco tantos; la publicidad de cigarrillos en la que apareció Di Stéfano o en la de cerveza en la que apareció el Maestro, así como los pormenores de los viajes y el camerino se cuentan también en el documental.

Quien lo vive es quien lo goza, dice un viejo refrán, y el pasado, por más lejano que sea, no deja de ser parte de la historia. El hincha de Millonarios sabrá hinchar el pecho, podrá incluso dejar escapar alguna lágrima, también reír con Ricardo Silva Silva, uno de los protagonistas del documental por su particular forma de recordar a ese Ballet Azul. Con esta pieza podrá reafirmar su orgullo, pues desde varias partes del mundo elogian lo que los azules hicieron en ese tiempo, y así sea historia a blanco y negro, son solo los embajadores los que pueden ufanarse de haber tenido un equipo que contó con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, así como de un plantel que paseó no solo por distintos países, sino a más de un rival que no pudo contener a una selección de América -así se refirieron al Millonarios de El Dorado-, que jugó un fútbol de joyería, como dijeron en España en ese entonces.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador