Millonarios presentó su nueva camiseta visitante: ¿cuánto vale y dónde comprarla?

Millonarios FC y Adidas Colombia presentaron oficialmente la nueva camiseta visitante del club bogotano para este 2026. El equipo capitalino cumple 80 años, y así como la casaca local busca rendir un homenaje a la historia de la escuadra albiazul, esta nueva propuesta también busca lo mismo.

Eso sí, es una prenda alejada del tradicional blanco que casi siempre ha acompañado a Millos en sus partidos como visitante. Ni siquiera es negra o gris como en otras ocasiones. Esta nueva camiseta presenta una particular mezcla entre fucsia y azul claro que está presente en cada rincón de la casaca.

Aun así, con todo y su disruptivo diseño y color, la nueva prensa regresa al tradicional escudo del conjunto embajador. Este está ausente en la camiseta local de este año y recupera los emblemáticos anillos entrelazados en blanco y fondo azul y la M de Millonarios en tono azul y fondo blanco.

¿Cuánto vale la nueva camiseta visitante de Millonarios?

La nueva piel de Millos tendrá un costo de COP 319.950, el mismo precio que la prenda de local. Respecto a la versión para niño, sin el patrocinio de Andina, y mujer, esta aún no se encuentra disponible en la tienda virtual de Adidas.

Habrá que esperar si más adelante la nueva camiseta visitante de Millonarios está disponible en estas ediciones. Además, aún falta por confirmar la fecha de salida de este producto en las tiendas físicas y virtuales del club.

Esto se da casi siempre uno o dos días después de su lanzamiento oficial en las tiendas de la marca alemana. Lo que sí ya está disponible en el e-Commerce de Adidas es la pantaloneta, la cual tiene un valor de COP 219.950.

¿Dónde comprar la camiseta visitante de Millonarios?

El primer método, el más rápido y fácil, es dirigirse a la página web oficial del fabricante y seleccionar la prenda en la talla requerida. Respecto a la única versión disponible hasta el momento, la de hombre, esta solo se puede comprar en Adidas.

Es probable que la nueva casaca llegue mañana a las tiendas oficiales de Millonarios y se pueda comprar también allí. No obstante, aún no es una información confirmada y mucho menos si estará disponible tanto en el establecimiento público como en la tienda virtual.

Habrá que esperar si esta es la prenda que utiliza Millos en su duelo por Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. El duelo más importante para el equipo en lo corrido del año y en el que todavía no sabe si podrá contar con el tigre Radamel Falcao García.

