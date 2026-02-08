EN VIVO | Deportivo Cali vs. Millonarios, por la quinta fecha de la Liga BetPlay

Millonarios marcha en la parte baja de la tabla con apenas un punto de 12 posibles. Foto: Millonarios FC via In

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios quiere iniciar con pie derecho el nuevo proceso bajo el mando del director técnico argentino Fabián Bustos. El cuadro embajador apenas suma un punto de 12 posibles y se ubica, de momento, en la penúltima posición de la Liga BetPlay. Este mal momento lo quiere revertir consiguiendo una victoria como visitante contra Deportivo Cali, que marcha decimotercero, con seis puntos en cuatro jornadas disputadas.

Ambos equipos están urgidos de puntos para no quedarse atrás y pensar en la clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano. El duelo en Palmaseca se perfila como una prueba clave para medir el avance del nuevo proceso en Millonarios y la regularidad del conjunto azucarero.

Siga el minuto a minuto de Deportivo Cali vs. Millonarios

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador