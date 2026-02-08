Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

EN VIVO | Deportivo Cali vs. Millonarios, por la quinta fecha de la Liga BetPlay

Millonarios, que inicia un nuevo proceso, busca su primera victoria en la liga colombiana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de febrero de 2026 - 10:18 p. m.
Millonarios marcha en la parte baja de la tabla con apenas un punto de 12 posibles.
Millonarios marcha en la parte baja de la tabla con apenas un punto de 12 posibles.
Foto: Millonarios FC via In
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios quiere iniciar con pie derecho el nuevo proceso bajo el mando del director técnico argentino Fabián Bustos. El cuadro embajador apenas suma un punto de 12 posibles y se ubica, de momento, en la penúltima posición de la Liga BetPlay. Este mal momento lo quiere revertir consiguiendo una victoria como visitante contra Deportivo Cali, que marcha decimotercero, con seis puntos en cuatro jornadas disputadas.

Ambos equipos están urgidos de puntos para no quedarse atrás y pensar en la clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano. El duelo en Palmaseca se perfila como una prueba clave para medir el avance del nuevo proceso en Millonarios y la regularidad del conjunto azucarero.

Vínculos relacionados

EN VIVO | Colombia empata 0-0 con Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20
Mire el infernal gol de Haaland al 90+3′ para mantener a City en la pelea: video
Nacionales de Ruta: Egan Bernal es bicampeón nacional del ciclismo colombiano

Siga el minuto a minuto de Deportivo Cali vs. Millonarios

Así formará Deportivo Cali en Palmaseca

Los 11 inicialistas de Millonarios

Falta una hora para que el juez central dé inicio al compromiso en Palmaseca

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Millonarios FC

Millonarios vs Cali

Cali vs Millonarios

Cali vs Millonarios en vivo

donde ver Cali vs Millonarios

Millonarios vs Cali en vivo

en vivo partido Millonarios

en vivo partido de Millonarios

Partido de Milonarios en vivo

Millonarios en vivo

millonairos en vivo hoy

cali vs millonarios donde ver

donde ver cali vs millonarios

donde puedo ver millonarios vs cali

donde puedo ver cali vs millonairos en vivo

en vivo cali vs millonarios

cali vs millonarios hoy

cali vs millonarios partido

Liga BetPlay

Liga BetPlay hoy

partido de Millonarios hoy

cali - millonarios

cali vs millonarios hora

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.