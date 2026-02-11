EN VIVO: Millonarios y Águilas Doradas empatan en la Liga BetPlay Dimayor 2026

Carlos Darwin Quintero tiene la función de conectar a los defensas azules con los atacantes. Es el organizador de Fabián Bustos. En la foto se ve como elude a Bryan Urueña, extremo de Águilas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga





Millonarios recibe esta tarde a Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en un duelo marcado por la necesidad. El cuadro embajador aún no conoce la victoria este semestre y buscará el que sería también el estreno ganador de Fabián Bustos como entrenador azul.

El técnico argentino, quien ya dirigió su primer partido el pasado domingo, ha trabajado contrarreloj para ajustar el funcionamiento del equipo, que ha mostrado intención, pero poca contundencia. La hinchada espera una reacción inmediata en casa, donde los puntos empiezan a ser urgentes para ascender en la tabla de posiciones.

Además del rendimiento futbolístico, hay expectativa por el estado del terreno de juego. Un fuerte aguacero cayó en la tarde bogotana, acompañado incluso de granizo, lo que podría afectar las condiciones del partido y obligar a los equipos a modificar su planteamiento.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Águilas Doradas en la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026:

31′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Rodrigo Contreras le quitó la pelota a Andrés Álvarez, quien lo derribó antes de que entrara al área. El defensor de Águilas fue amonestado.

30′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Rodrigo Ureña llegó tarde a una disputa con Frank Lozano y le cometió infracción cerca de la línea que divide en dos el terreno de juego. El chileno recibió la primera amarilla del cotejo.

25′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Por la banda izquierda Águilas encontró algo de profundidad, aunque sin la posibilidad de finalizar la jugada. La visita es imprecisa en territorio rival.

22′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: En una acción de tiro de esquina a favor de Millonarios, Andrés Llinás ganó en el aire y logró darle a la pelota dirección de puerta, pero fue fácil de controlar para Iván Arboleda.

21′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Leonardo Castro combinó con Rodrigo Contreras, quien desde afuera del área soltó un remate que exigió la respuesta de Iván Arboleda.

20′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Carlos Darwin Quintero filtró un balón a Leonardo Castro y tras hacer una pared con él remató con fuerza al primer palo. La pelota se fue por encima.

15′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Millonarios tiene la pelota pero le cuesta encontrar espacios en el último cuarto. Águilas lo espera alrededor de su área y no permite que filtre pases por el interior.

10′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Dylan Lozano, en su intento por despejar, pasó la pelota a las manos de Iván Arboleda. El árbitro consideró que no hubo devolución.

6′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Jorge Rivaldo, tras una serie de imprecisiones entre la defensa de Millonarios y su mediocampo, disparó desde el borde del área. La pelota se fue por encima.

5′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Mateo García recibió y, como vio que tenía espacio, soltó un remate desde afuera del área que se fue ancho. Iván Arboleda, portero dorado, sacará desde su pórtico.

3′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Jorge Arias cayó mal tras disputar una pelota aérea en el centro de la cancha. Tras unos segundos tendido en el piso con gestos de dolor logró reincorporarse.

1′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Luis Matorel hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín de Bogotá, donde Millonarios busca su primera victoria del semestre.

La última vez que Millonarios y Águilas jugaron en El Campín fue el pasado 16 de marzo, por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025. Ese día el cuadro embajador ganó 1-0 con gol de Kevin Palacios.

La FCF designó al bolivarense Luis Matorel como árbitro central de Millonarios vs. Águilas. El santandereano Jonathan Ballesteros y el nortesantandereano Cristian Villamizar serán sus asistentes. El huilense John Perdomo estará a cargo del VAR.

Juan David Niño, técnico de Águilas, dispondrá de un 4-4-2: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Diego Hernández, Javier Mena; Andrés Álvarez, Jaen Pineda, Frank Lozano y Brayan Urueña; Jorge Obregón y Jorge Rivaldo.

Fabián Bustos eligió un 5-3-2 para enfrentar a Águilas: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García y Darwin Quintero; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

La lluvia golpeó a la capital entre las 3:00 y las 5:00 p.m.. La probabilidad de de precipitaciones bajó al 8%. Se estima, de acuerdo a los reportes meteorológicos, que la humedad sea del 78% y el viento cuente con una velocidad de 3 km/h.

