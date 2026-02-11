Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 26 segundos

EN VIVO: Millonarios y Águilas Doradas empatan en la Liga BetPlay Dimayor 2026

El cuadro embajador busca, en condición de local, su primera victoria del semestre.

Daniel Bello
Daniel Bello
12 de febrero de 2026 - 12:03 a. m.

Actualizaciones clave

Carlos Darwin Quintero tiene la función de conectar a los defensas azules con los atacantes. Es el organizador de Fabián Bustos. En la foto se ve como elude a Bryan Urueña, extremo de Águilas.
Carlos Darwin Quintero tiene la función de conectar a los defensas azules con los atacantes. Es el organizador de Fabián Bustos. En la foto se ve como elude a Bryan Urueña, extremo de Águilas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Millonarios recibe esta tarde a Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en un duelo marcado por la necesidad. El cuadro embajador aún no conoce la victoria este semestre y buscará el que sería también el estreno ganador de Fabián Bustos como entrenador azul.

El técnico argentino, quien ya dirigió su primer partido el pasado domingo, ha trabajado contrarreloj para ajustar el funcionamiento del equipo, que ha mostrado intención, pero poca contundencia. La hinchada espera una reacción inmediata en casa, donde los puntos empiezan a ser urgentes para ascender en la tabla de posiciones.

Además del rendimiento futbolístico, hay expectativa por el estado del terreno de juego. Un fuerte aguacero cayó en la tarde bogotana, acompañado incluso de granizo, lo que podría afectar las condiciones del partido y obligar a los equipos a modificar su planteamiento.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Águilas Doradas en la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026:

Hace 5 horas

Contreras ganó una falta al borde del área

31′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Rodrigo Contreras le quitó la pelota a Andrés Álvarez, quien lo derribó antes de que entrara al área. El defensor de Águilas fue amonestado.

Hace 5 horas

Primera amarilla del partido

30′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Rodrigo Ureña llegó tarde a una disputa con Frank Lozano y le cometió infracción cerca de la línea que divide en dos el terreno de juego. El chileno recibió la primera amarilla del cotejo.

Hace 5 horas

Águilas se aventuró en territorio rival

25′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Por la banda izquierda Águilas encontró algo de profundidad, aunque sin la posibilidad de finalizar la jugada. La visita es imprecisa en territorio rival.

Hace 5 horas

Nueva llegada de Millonarios

22′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: En una acción de tiro de esquina a favor de Millonarios, Andrés Llinás ganó en el aire y logró darle a la pelota dirección de puerta, pero fue fácil de controlar para Iván Arboleda.

Hace 5 horas

Primer remate a puerta de Millonarios

21′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Leonardo Castro combinó con Rodrigo Contreras, quien desde afuera del área soltó un remate que exigió la respuesta de Iván Arboleda.

Hace 5 horas

Carlos Darwin Quintero probó con un remate potente

20′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Carlos Darwin Quintero filtró un balón a Leonardo Castro y tras hacer una pared con él remató con fuerza al primer palo. La pelota se fue por encima.

Hace 5 horas

Primer cuarto de hora

15′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Millonarios tiene la pelota pero le cuesta encontrar espacios en el último cuarto. Águilas lo espera alrededor de su área y no permite que filtre pases por el interior.

Hace 5 horas

Polémica arbitral

10′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Dylan Lozano, en su intento por despejar, pasó la pelota a las manos de Iván Arboleda. El árbitro consideró que no hubo devolución.

Hace 5 horas

Águilas también quiso probar desde afuera

6′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Jorge Rivaldo, tras una serie de imprecisiones entre la defensa de Millonarios y su mediocampo, disparó desde el borde del área. La pelota se fue por encima.

Hace 5 horas

Primer remate de Millonarios

5′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Mateo García recibió y, como vio que tenía espacio, soltó un remate desde afuera del área que se fue ancho. Iván Arboleda, portero dorado, sacará desde su pórtico.

Hace 5 horas

Arias quedó golpeado en una disputa aérea

3′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Jorge Arias cayó mal tras disputar una pelota aérea en el centro de la cancha. Tras unos segundos tendido en el piso con gestos de dolor logró reincorporarse.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido

1′⏱️| MIL🔵⚪0️⃣-0️⃣🟡⚫AGU: Luis Matorel hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín de Bogotá, donde Millonarios busca su primera victoria del semestre.

Hace 5 horas

último precedente en El Campín

La última vez que Millonarios y Águilas jugaron en El Campín fue el pasado 16 de marzo, por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025. Ese día el cuadro embajador ganó 1-0 con gol de Kevin Palacios.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

La FCF designó al bolivarense Luis Matorel como árbitro central de Millonarios vs. Águilas. El santandereano Jonathan Ballesteros y el nortesantandereano Cristian Villamizar serán sus asistentes. El huilense John Perdomo estará a cargo del VAR.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Águilas

Juan David Niño, técnico de Águilas, dispondrá de un 4-4-2: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Diego Hernández, Javier Mena; Andrés Álvarez, Jaen Pineda, Frank Lozano y Brayan Urueña; Jorge Obregón y Jorge Rivaldo.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Millonarios

Fabián Bustos eligió un 5-3-2 para enfrentar a Águilas: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García y Darwin Quintero; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Hace 6 horas

El clima de Bogotá

La lluvia golpeó a la capital entre las 3:00 y las 5:00 p.m.. La probabilidad de de precipitaciones bajó al 8%. Se estima, de acuerdo a los reportes meteorológicos, que la humedad sea del 78% y el viento cuente con una velocidad de 3 km/h.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Actualizaciones clave

