Durán y Medina arruinaron la noche de Richard Ríos: Qarabag sorprendió a Benfica

El centrocampista colombiano #20 del Benfica, Richard Ríos Montoya, reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Garabagh en el estadio de la Luz en Lisboa el 16 de septiembre de 2025. Foto: AFP - FILIPE AMORIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Qarabag de Azerbaiyán derrotó este martes por 2-3 a Benfica de Richard Ríos en Lisboa tras remontar un 2-0 de la mano de los también colombianos Camilo Durán y Kevin Medina en la jornada inaugural de la Champions League 2025/26.

Benfica comenzó con todo y abrió el marcador en el minuto 6, con un tanto del argentino Enzo Barrenechea, quien completó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Sudakov.

Diez minutos más tarde, el ucraniano estuvo detrás de una asistencia a Pavlidis que acabó en el segundo gol para ‘las águilas’.

Los protagonistas colombianos

Cuando parecía que el Benfica tenía el duelo controlado, el samario Medina sirvió a su compañero Leandro Andrade, quien con un potente disparo puso en el marcador al tetracampeón azerbaiyano, que inmediatamente tuvo varias oportunidades de empatar.

El 2-2 acabaría por llegar en los primeros compases de la segunda parte y por medio del pie izquierdo de Durán, que enfrió el ambiente en el Estadio da Luz de Lisboa. ¡Primer gol de un colombiano en esta Liga de Campeones!

Benfica, que en esta ‘Champions’ será rival del Real Madrid, buscó con todo el tercer gol, pero fueron los ‘jinetes’ quienes finalmente lo anotaron, cuando en el minuto 86 el ucraniano Oleksiy Kashchuk aprovechó la pasividad de la defensa de Benfica y cerró la remontada con un 2-3.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador