Presidente de Millonarios reveló como convenció a Radamel Falcao García de volver a Bogotá

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Radamel Falcao García, delantero del club Embajador, en rueda de prensa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho habló sobre cómo fue posible el regreso de Radamel Falcao García Zarate a Millonarios. El dirigente revelo detalles que nadie conocía, incluso después de saberse oficialmente de la vuelta del Tigre.

“Nosotros con Radamel hemos tenido una relación muy estrecha y cordial. La seguimos manteniendo incluso después de terminar la temporada anterior. Queríamos que triunfara en Millonarios como se lo merece, que nos ayudara conquistar la estrella que tanto queremos y conformar una nómina capaz de apoyarlo”, dijo Enrique Camacho sobre el tercer fichaje de Falcao Garcia.

Además, una de las figuras visibles de la junta directiva también contó que luego de “contratar a una serie de jugadores que tuvieran la experiencia para acompañar a Falcao y apoyarlo”, la conversación con el jugador comenzó a darse con naturalidad. “no fue tan difícil lograr que se volviera a vincular con Millonarios. Afortunadamente, hubo unos temas de carácter fiscal que se pudieron superar”.

¿Cómo se dio el regreso de Falcao a Millonarios?

Falcao volvió a Millonarios. El goleador histórico de la selección de Colombia vive su tercer ciclo en el equipo de sus amores, en medio de una contratación muy enigmática. Todo comenzó con un escueto tweet de la cuenta oficial del club que decía “The Last Dance” haciendo referencia a “El Último Baile”, pero ¿De quién?

Fue en ese momento que los hinchas y la prensa comenzó a especular con que Radamel Falcao García habia negociado su retorno a Millos. Ese mismo día, pero en la noche, circuló en redes sociales una foto del goleador colombiano y Gustavo Serpa, accionista del equipo, en un restaurante. La noticia comenzó a tomar forma.

Finalmente, un día después, el artillero samario fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto albiazul. Todo esto luego de seis meses inactivo, pues su último partido había sido el 18 de junio de 2025, precisamente con el Ballet Azul, por la sexta fecha de los cuadrangulares del primer semestre de la Liga Betplay.

¿Cuándo vuelve a jugar Falcao con Millonarios?

Desafortunadamente para la hinchada de Millonarios, el Tigre no podrá hacer parte del equipo que enfrente este domingo 25 de enero de 2026 a Junior de Barranquilla. El delantero de 39 años cumplirá la segunda fecha de una sanción que arrastra desde el año pasado.

Sin embargo, a pesar de ser un castigo de cuatro fechas, el presidente Camacho sentenció que apelarán la decisión de la Dimayor para reducir a solo dos encuentros la ausencia de Radamel Falcao García. Un tema muy importante para el club y el jugador.

“Lo de Falcao es muy importante. Queremos con él conquistar la estrella, diseñamos un equipo para ganar el campeonato. En el fútbol uno no puede garantizar las cosas, pero creemos tener un equipo altamente competitivo para disputar el título, ganarlo y avanzar más etapas en la Sudamericana. Ese es nuestro propósito a corto plazo”, finalizó.

¿Cómo van los abonos de Millonarios?

El retorno de Falcao García al equipo del cual es hincha movió la venta de abonos en Millonarios. En este momento, la escuadra bogotana es la que más ha vendido abonos en el país con una cifra que sobrepasa las 25.000 unidades.

Lo sigue Atlético Nacional con casi 20.000 y el tercer lugar es para Deportivo Cali, que puso a la venta 10.000 abonos y los vendió todos. Más abajo se encuentran Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín, con 7.000 y 4.000 abonos respectivamente.

Finalmente, Atlético Junior, actual campeón de la liga, acumula un poco más de 2.000 y América de Cali, uno de los llamados grandes del fútbol colombiano, está por debajo de los 1.000 abonos. Aquí están las cifras exactas hasta el momento.

Venta de abonos en el Futbol Profesional Colombiano

Club Abonos vendidos Estadio Capacidad Millonarios 25.400 El Campin 39.512 Nacional 18.749 Atanasio Girardot 46.000 Cali 10.000 Deportivo Cali 52.000 Santa Fe 7.008 El Campin 39.512 Once Caldas 6.630 Palogrande 31.611 Medellín 4.000 Atanasio Girardot 46.000 Junior 2.300 Metropolitano 47.000 América 900 Pascual Guerrero 37.899

