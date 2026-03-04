Publicidad

Definida la final de la Copa del Rey: Real Sociedad le ganó a Athletic de Bilbao

Atlético de Madrid, que le ganó a Barcelona, es el otro finalista del certamen.

Diego Alejandro Daza Gómez
04 de marzo de 2026 - 10:28 p. m.
Jugadores de Real Sociedad.
Foto: EFE - Juan Herrero
La Copa del Rey ya tiene finalistas. Tras unas semifinales cargadas de tensión, buen fútbol y dramatismo, Real Sociedad y Atlético de Madrid sellaron su clasificación y se enfrentarán por el título en Sevilla.

El último boleto a la final lo aseguró Real Sociedad, que mostró solidez y carácter en la serie conta el Athletic Club de Bilbao. En el partido de ida, disputado en San Mamés, el conjunto donostiarra dio el golpe al imponerse 1-0.

Ya en casa, Real volvió a responder. En un partido cerrado y muy disputado, el equipo local consiguió otra victoria por la mínima diferencia, esta vez gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal.

Con un global de 2-0, Real Sociedad confirmó su superioridad en la serie y regresó a una final copera con argumentos futbolísticos y una idea clara de juego.

Así fue la otra semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid

En la otra semifinal, Barcelona protagonizó una noche intensa en el Camp Nou, pero no le alcanzó. El equipo dirigido por Hansi Flick venció 3-0 a Atletico de Madrid en la vuelta, aunque el resultado global terminó favoreciendo al conjunto colchonero por 4-3.

Desde el arranque, Barcelona impuso condiciones con presión alta y dominio de la pelota. El primer gol llegó por intermedio de Marc Bernal, quien abrió el marcador y encendió al estadio. Antes del descanso, Raphinha amplió la ventaja desde el punto penal.

En el segundo tiempo, el guion se mantuvo. Barcelona siguió atacando y Bernal firmó su doblete para el 3-0, quedando a un solo gol de forzar la prórroga.

Sin embargo, el equipo de Madrid resistió con orden y oficio, fiel al libreto de Diego Simeone. Aunque cayó en el partido, supo sostener la ventaja conseguida en la ida y aseguró su lugar en la final.

¿Cuándo y dónde es la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Será el séptimo año consecutivo en el que este escenario acoja el partido decisivo del torneo.

Con sede neutral y capacidad cercana a los 70.000 espectadores, La Cartuja será el escenario de un nuevo capítulo por la corona copera.

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

