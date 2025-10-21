EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Bucaramanga en Liga BetPlay

Millonarios busca oxígeno en El Campín frente a un Bucaramanga sólido y clasificado. Los azules necesitan ganar para seguir soñando con los cuadrangulares; los leopardos, mantener su paso firme en la cima. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Millonarios recibe esta tarde a Bucaramanga en El Campín (6:00 p.m.) en un duelo con peso doble: los bogotanos se juegan su permanencia en la pelea por la clasificación, mientras que los santandereanos buscan consolidar su gran campaña en lo más alto de la Liga BetPlay. El equipo de Hernán Torres llega con 17 puntos en 15 fechas y una presión evidente: ganar o quedarse prácticamente sin opciones de meterse a los cuadrangulares.

El problema del conjunto azul es conocido: su irregularidad. En casa responde, pero afuera se desinfla. Torres lo reconoce sin rodeos: “Nos ha costado, no hay con qué refutarlo. Ganamos en casa y perdemos de visitantes”. Hoy, en Bogotá, tiene la obligación de ratificar su fortaleza local, no solo por los números, sino por el golpe anímico que significaría derrotar a un rival que viene encendido.

Bucaramanga llega segundo en la tabla, con 31 puntos y la mejor defensa del torneo (12 goles en contra). Ya está clasificado, pero no levanta el pie del acelerador. Luciano Pons, con ocho goles en 14 juegos, es su carta más peligrosa, mientras que el orden táctico de Leonel Álvarez ha sido clave para sostener la solidez del equipo. El reto será mantener el nivel en un estadio que históricamente le ha costado.

En Millonarios, Leonardo Castro es el hombre a seguir. Llega con goles consecutivos frente América y Pereira, y carga con la responsabilidad ofensiva en un plantel golpeado por la irregularidad. El último antecedente entre ambos fue en abril de este año, con triunfo 2-0 de los capitalinos y doblete de Daniel Ruiz. Esa noche el equipo mostró su mejor versión. Hoy, necesita repetirla para seguir con vida.

