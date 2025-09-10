No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Sindicato de futbolistas pide reforma de calendario por carga laboral insostenible

FIFPRO Europa denunció que las lesiones de figuras tienen entre sus causas la sobrecarga de partidos.

Agencia EFE
10 de septiembre de 2025 - 10:55 p. m.
Dos futbolistas son atendidos durante un partido de la Natios League entre el Molde y el Apoel. Foto de referencia.
Foto: EFE - Svein Ove Ekornesvag
FIFPRO Europa reclamó este miércoles una reforma del calendario internacional y medidas específicas para proteger la salud de los futbolistas, ante la carga de trabajo que sufren y el impacto perjudicial que ha tenido la última ‘ventana’ internacional.

La división europea del sindicato mundial de jugadores aseguró que las lesiones de Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Frenkie de Jong, John Stones, Cole Palmer, Levi Colwill y Liam Delap “son solo una parte visible de la crisis de carga de trabajo que enfrenta el fútbol profesional”, que genera también conflicto entre las selecciones y los clubes.

El presidente de FIFPRO Europa, David Terrier, defendió que se ha “llegado a un punto en el que el cambio es inevitable”, ya que “sin una reforma urgente del calendario internacional, normativas específicas en materia de salud y seguridad y una coordinación adecuada de todas las competiciones, los jugadores seguirán estando en peligro debido a los intereses comerciales y políticos”.

El sindicato consideró en un comunicado que el Mundial de Clubes de la FIFA de este año ha alterado las medidas de protección mínimas recomendadas por expertos independientes en alto rendimiento, que incluyen un periodo de recuperación de 28 días fuera de temporada y uno de preparación de 28 días antes de la temporada.

“El impacto no solo lo sufren los jugadores, sino también, cada vez más, los clubes, las selecciones nacionales, aficionados y competiciones nacionales. Las soluciones son claras, y es nuestra responsabilidad —como sindicatos, ligas, clubes, aficionados, organismos reguladores y autoridades públicas— encontrar soluciones sensatas a través del diálogo social y los convenios colectivos”, demandó.

“FIFPRO Europa sigue presionando para que se apliquen normas obligatorias en materia de salud y seguridad y se establezca una coordinación vinculante entre los clubes y las selecciones nacionales, sin dejar de comprometerse a colaborar con todas las partes interesadas para establecer un calendario sostenible que proteja la salud de los jugadores y salvaguarde el futuro del fútbol mediante convenios colectivos y el diálogo social”, añadió.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia EFE

