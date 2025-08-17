Arsenal arrancó la Premier League con pie derecho: triunfo sobre Manchester United

El defensor italiano Riccardo Calafiori (izq.) le dio la victoria a Arsenal con un gol de cabeza al minuto 13. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Arsenal inició con fuerza la temporada 2025/2026 de la Premier League tras imponerse este domingo al Manchester United (1-0) en Old Trafford. Los dirigidos por Mikel Arteta se llevaron tres puntos importantes en una de las plazas más difíciles de Inglaterra durante la primera fecha.

El único gol del compromiso llegó temprano, al minuto 13. En un tiro de esquina, el portero de los Red Devils, el turco Altay Bayindir, se vio sorprendido y el italiano Riccardo Calafiori apareció en el área para conectar de cabeza y abrir el marcador para los londinenses.

¡LO GANAN LOS GUNNERS! Floja respuesta de Bayindir y GOL de Calafiori para el 1-0 del Arsenal vs. Manchester United.



Manchester United trató de reaccionar antes del descanso. El carrilero danés Patrick Dorgu se proyectó por la banda izquierda y sacó un potente remate que terminó estrellándose contra el poste izquierdo de la portería defendida por David Raya. Fue la ocasión más clara de los locales en la primera mitad.

En la segunda parte los dirigidos por Ruben Amorim mejoraron y estuvieron cerca de igualar cuando el camerunés Bryan Mbeumo ganó en el juego aéreo dentro del área. Sin embargo, Raya volvió a ser determinante al desviar la pelota hacia un costado.

Arsenal, que tuvo al defensor colomboespañol Cristian Mosquera en el banco de suplente, supo resistir en los minutos y aseguró una victoria clave en el inicio del campeonato.

Más temprano, el Crystal Palace, con los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, visitó al Chelsea en Stamford Bridge en un encuentro que terminó sin goles (0-0). Además, Nottingham Forest derrotó 3-1 al Brentford en condición de local para empezar con confianza la temporada.

