Sebastián Muñoz, histórico: primer colombiano campeón en LIV Golf de Indianápolis

Juan Sebastián Muñoz conquistó en Indianápolis su primer título individual en el LIV Golf, al vencer en un emocionante desempate al español Jon Rahm, bicampeón de la temporada.

El bogotano cerró una semana brillante con un birdie en el hoyo de desempate, después de firmar una ronda inicial de 59 golpes, la mejor de su vida y una de las más bajas en la historia del circuito.

Con este triunfo, además de quedarse con una bolsa récord de cuatro millones de dólares, Muñoz se convirtió en el primer colombiano en ganar en el LIV, sumando este hito al Sanderson Farms Championship de 2019 en el PGA Tour.

Al margen de la pugna entre Niemann y Rahm por el título, el gran protagonista de la jornada inaugural de LIV Golf Indianápolis fue Muñoz. El colombiano registró un doble bogey en el 5, pero de ahí en adelante voló con 12 birdies en los siguientes 13 hoyos (14 en total). En la breve historia del LIV Golf, esta fue apenas la tercera vez en que un jugador entrega una tarjeta por debajo de los 60 golpes.

“Una ronda increíble”, resumió un Muñoz sonriente. “Después del doble bogey, simplemente me mantuve con actitud positiva: a por un par de birdies seguidos, intentar hacer una buena racha… pero fueron ocho birdies seguidos”, añadió.

En Indianápolis también compitieron otros hispanos: el mexicano Abraham Ancer (-6), el español David Puig (-4), el chileno Mito Pereira (-3), los españoles Sergio García (-2) y Josele Ballester (-1), además del mexicano Carlos Ortiz (-1).

